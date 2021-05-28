Литва высылает двух сотрудников посольства Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мая - Sputnik. Два сотрудника посольства Беларуси в Литве объявлены персонами нон-грата, об этом сообщили в пресс-службе литовского министерства иностранных дел.

Представитель посольства Беларуси был вызван в МИД Литвы в пятницу, 28 мая. Ему была вручена нота, в которой двух сотрудников посольства объявляют нежелательными лицами "за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом".

Дипломаты должны покинуть Литву в течение семи дней.

Как заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, "этим решением Литва также солидарна с Латвией", чьи дипломаты и сотрудники посольства в Минске были высланы из Беларуси ранее.

Напомним, что ранее Вильнюсское самоуправление вывесило на площади у мэрии исторический бело-красно-белый флаг. Мэрия объяснила, что сделала это в знак поддержки белорусской оппозиции и протеста против принудительной посадки 23 мая в аэропорту Минска лайнера Ryanair.

Кроме того, в среду власти страны заявили , что запрещают белорусским авиакомпаниям пересекать воздушное пространство страны.

Высылка латвийских дипломатов

В понедельник, 24 мая, МИД Беларуси заявил, что высылает посла Латвии Эйнарса Семаниса, ему предложено покинуть страну в течении 24 часов. Кроме посла, Беларусь должны покинуть весь персонал посольства, за исключением одного технического сотрудника.

Всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства дали на это двое суток.

Данное решение было принято после того, как в Риге глава латвийского МИД и мэр столицы сняли государственный флаг Беларуси, как участника ЧМ по хоккею, и заменили его на бело-красно-белый.

Белорусская сторона потребовала от латвийских властей провести расследование, принести извинения и вернуть на место государственный флаг Беларуси. Глава белорусского МИД Владимир Макей назвал инцидент с флагом "циничным попранием всех норм международного права, фактически актом государственного вандализма".

В МИД Латвии в ответ заявили, что страна высылает всех белорусских дипломатов.

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