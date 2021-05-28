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Литва высылает двух сотрудников посольства Беларуси
28.05.2021 15:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мая - Sputnik. Два сотрудника посольства Беларуси в Литве объявлены персонами нон-грата, об этом сообщили в пресс-службе литовского министерства иностранных дел.
Представитель посольства Беларуси был вызван в МИД Литвы в пятницу, 28 мая. Ему была вручена нота, в которой двух сотрудников посольства объявляют нежелательными лицами "за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом".
Дипломаты должны покинуть Литву в течение семи дней.
Как заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, "этим решением Литва также солидарна с Латвией", чьи дипломаты и сотрудники посольства в Минске были высланы из Беларуси ранее.
Напомним, что ранее Вильнюсское самоуправление
Кроме того, в среду власти страны
© Sputnik / Виктор Толочко
Высылка латвийских дипломатов
В понедельник, 24 мая, МИД Беларуси заявил, что
Всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства дали на это двое суток.
Данное решение было принято после того, как в Риге глава латвийского МИД и мэр столицы сняли государственный флаг Беларуси, как участника ЧМ по хоккею, и заменили его на бело-красно-белый.
Белорусская сторона потребовала от латвийских властей провести расследование, принести извинения и вернуть на место государственный флаг Беларуси. Глава белорусского МИД Владимир Макей назвал инцидент с флагом "циничным попранием всех норм международного права, фактически актом государственного вандализма".
В МИД Латвии в ответ заявили, что страна высылает всех белорусских дипломатов.
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Министерство иностранных дел Литвы приняло решение о высылке двух человек за "деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом".
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