Инцидент с самолетом будет расследовать ФБР

Инцидент с посадкой самолета в Минске будет расследован не только правоохранительными органами Литвы и Польши, а также Федеральным бюро расследований США (ФБР).

Об этом сообщил сегодня глава бюро криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис.

«Помимо досудебного расследования, инициированного Республикой Польша, у нас есть информация от коллег из США, что наше расследование было инициировано Федеральным бюро расследований. У нас также интенсивное сотрудничество с коллегами из Ирландии, с коллегами из Греции - это происходит каждый день, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю», - сказал в пятницу журналистам Кишкис.

Он рассказал, что уже были опрошены все члены экипажа Ryanair, а также «около 90 процентов всех пассажиров самолета».

Заместитель генерального прокурора Гинтас Иванаускас заявил, что самолет ирландской компании Ryanair все еще находится в аэропорту Вильнюса, поскольку не все действия, запланированные в ходе расследования, были выполнены. После он сможет покинуть Литву. В ближайшие дни запланирован дополнительный осмотр самолета.

Сейчас создается совместная следственная группа с польской прокуратурой, и в этой стране проводится досудебное расследование, поскольку указанный самолет там зарегистрирован.

23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании.