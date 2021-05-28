В МИД РФ прокомментировали решение Вашингтона не возвращаться в ДОН

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мая - Sputnik. Решение США не возвращаться в Договор по открытому небу не способствует созданию благоприятной атмосферы для обсуждения вопросов контроля над вооружениями в ходе предстоящего саммита РФ - США, хотя помимо этого вопроса лидеры намерены затронуть широкий круг тем, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Соединенные Штаты в преддверии саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена донесли до России, что не вернутся в Договор по открытому небу. В российском МИД подтвердили эту информацию.

Саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена запланирован на 16 июня в Женеве.

"Конечно, данный шаг не способствует созданию благоприятной атмосферы для обсуждения тематики контроля над вооружениями в ходе встречи лидеров, однако, хочу подчеркнуть, что на этой встрече, при всей важности контроля над вооружениями, разговор пойдет по гораздо более широкой повестке дня, как я понимаю", - сказал Рябков.

По словам замглавы МИД, Россия разочарована решением США не возвращаться в Договор по открытому небу, хотя такой шаг и был ожидаем.

"Решение было ожидаемо, оно нас, разумеется, не радует, разочаровывает, потому что США упустили еще один шанс на разумной основе внести позитивный вклад в задачу укрепления безопасности в Европе. Вместо этого, они продолжают инсинуации, ни на чем не обоснованные, выдвигают обвинения в наш адрес, на которые мы реагировали многократно", - сказал Рябков.

Безопасность России будет обеспечена надежно

Безопасность России и без ее участия в Договоре по открытому небу будет обеспечена самым надежным образом, подчеркнул Рябков.

"Акту внесения в Федеральное собрание законопроекта (о денонсации) предшествовала углубленная проработка всех аспектов на межведомственном уровне. И ни одно ведомство РФ, отвевающее за тот или иной аспект обеспечения нашей безопасности никогда бы не согласовало законопроект, если бы не было на 100% уверено, что и без нашего участия в Договоре по открытому небу интересы безопасности страны будут обеспечены самым надежным образом", - сказал Рябков.

Он подчеркнул, что "меры доверия и коллективные усилия в сфере транспарентности важны сами по себе и утрата этого инструмента - плохой знак, признак того, что с европейской безопасностью многое не в порядке".

"Вина за происходящее на Вашингтоне и союзниках США, которым буквально все равно, что происходит в этой сфере. Они смотрят в рот своим американским хозяевам и просто следуют малейшим намекам на то, как необходимо поступать в этой ситуации", - добавил Рябков.