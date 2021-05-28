А. Лукашенко поздравил Башара Асада с переизбранием на должность президента Сирии

Источник материала: БT

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Башара Асада с переизбранием на должность президента Сирии. Глава государства отметил, что победа на выборах - свидетельство признания бесспорного авторитета Асада как национального лидера, который уверенно защищает свою страну от внешнего вмешательства и сражается за установление мира и стабильности в Сирии. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь была и останется другом сирийского народа. Напомним, по итогам президентских выборов в Сирии действующий глава государства Башар Асад избран на еще один семилетний срок. Поддержку лидеру выразили более 95 % избирателей.





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