ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МИД России: Запад ставит под угрозу безопасность пассажиров

28.05.2021 16:41 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Запрет полетов через Беларусь по политическим мотивам - полная безответственность, которая ставит под угрозу безопасность пассажиров. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. На своей странице в Facebook пресс-секретарь отметила, что в современном ЕС политика постоянно изгоняет из себя здравый смысл и способна, несмотря на нерасторопность в других насущных вопросах, перекроить маршрут сотен полетов за один день, создав колоссальные проблемы гражданам.

Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России: То, что натворили западники, введя запрет на полеты через воздушное пространство Беларуси по политическим мотивам, полная безответственность, ставящая под угрозу безопасность пассажиров.

Официальный представитель МИД России призвала Брюссель научиться принимать действенные меры для истинной, а не мнимой безопасности граждан. 


Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Запрет полетов через Беларусь по политическим мотивам - полная безответственность, которая ставит под угрозу безопасность пассажиров. Об этом заявила официальный...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко поздравил Асада с победой на выборах в Сирии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

27.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by