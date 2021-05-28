Литва высылает двух белорусских дипломатов

Литовский МИД высылает двух белорусских дипломатов, сообщает пресс-служба литовского МИД.

Представитель посольства Беларуси в Литве сегодня был вызван в МИД. Ему вручили ноту, согласно которой два сотрудника посольства объявлены нежелательными лицами в Литве «за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом». Они обязаны покинуть страну в течение семи дней.

«Этим решением Литва также солидаризуется с Латвией, чьи дипломаты и сотрудники посольства в Минске были необоснованно высланы Беларусью несколько дней назад», — подчеркивается в сообщении.

В нем также говорится о том, что представителю Беларуси со стороны Литвы был выражен протест против продолжающихся репрессий в отношении белорусского гражданского общества и независимых СМИ. Литва также потребовала немедленного освобождения Романа Протасевича и Софии Сапеги, а также всех политических заключенных и незаконно задержанных граждан.