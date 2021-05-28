ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Литва высылает двух белорусских дипломатов

28.05.2021 16:55 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Литовский МИД высылает двух белорусских дипломатов, сообщает пресс-служба литовского МИД.

Представитель посольства Беларуси в Литве сегодня был вызван в МИД. Ему вручили ноту, согласно которой два сотрудника посольства объявлены нежелательными лицами в Литве «за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом». Они обязаны покинуть страну в течение семи дней.

«Этим решением Литва также солидаризуется с Латвией, чьи дипломаты и сотрудники посольства в Минске были необоснованно высланы Беларусью несколько дней назад», — подчеркивается в сообщении.

В нем также говорится о том, что представителю Беларуси со стороны Литвы был выражен протест против продолжающихся репрессий в отношении белорусского гражданского общества и независимых СМИ. Литва также потребовала немедленного освобождения Романа Протасевича и Софии Сапеги, а также всех политических заключенных и незаконно задержанных граждан.

Напомним, что мэр Риги Мартиньш Стакис 24 мая заменил красно-зеленый флаг на бело-красно-белый с «Погоней».  Произошло это в центре столицы Латвии, где установлены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, который сейчас проходит в Риге (в нем участвует и белорусская сборная).

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Литовский МИД высылает двух белорусских дипломатов, сообщает пресс-служба литовского МИД.
 
Новости дня
Новости политики
 
В МИД РФ прокомментировали решение Вашингтона не возвращаться в ДОН
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

27.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by