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Литва высылает двух белорусских дипломатов
28.05.2021 16:55 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Литовский МИД высылает двух белорусских дипломатов, сообщает пресс-служба литовского МИД.
Представитель посольства Беларуси в Литве сегодня был вызван в МИД. Ему вручили ноту, согласно которой два сотрудника посольства объявлены нежелательными лицами в Литве «за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом». Они обязаны покинуть страну в течение семи дней.
«Этим решением Литва также солидаризуется с Латвией, чьи дипломаты и сотрудники посольства в Минске были необоснованно высланы Беларусью несколько дней назад», — подчеркивается в сообщении.
В нем также говорится о том, что представителю Беларуси со стороны Литвы был выражен протест против продолжающихся репрессий в отношении белорусского гражданского общества и независимых СМИ. Литва также потребовала немедленного освобождения Романа Протасевича и Софии Сапеги, а также всех политических заключенных и незаконно задержанных граждан.
Напомним, что мэр Риги Мартиньш Стакис 24 мая
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Литовский МИД высылает двух белорусских дипломатов, сообщает пресс-служба литовского МИД.
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