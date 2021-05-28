Зеркальный ответ: Беларусь высылает двух литовских дипломатов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мая – Sputnik. Два сотрудника посольства Литвы в Беларуси объявлены персонами нон грата в ответ на решение Вильнюса, заявил официальный представить МИД Беларуси Анатолий Глаз.

По его мнению, решение Литвы о высылке белорусских дипломатов является "совершенно необоснованным шагом", а официальный Вильнюс сознательно повышает градус эскалации в отношениях с Беларусью.

"Весьма прискорбно, что в результате таких инициативных действий литовского руководства в итоге еще больше пострадают обычные граждане по обе стороны границы, так как затрудняется решение консульских и других насущных вопросов, не говоря уже о свободе передвижения, общения, контактов в смешанных семьях и так далее", – отметил Глаз.

Он пояснил, что Беларусь следовала принципу взаимности и была вынуждена принять зеркальные меры и объявить персонами нон грата двух литовских дипломатов за "деятельность, несовместимую со статусом дипломатического сотрудника". Им предложено покинуть Беларусь в течение недели.

Белорусский МИД призвал литовских политиков отказаться от логики конфронтации, искусственного нагнетания напряженности в отношениях с соседями, которое наносит ущерб интересам граждан двух стран.

Высылка белорусских дипломатов из Литвы

Министерство иностранных дел Литвы приняло в пятницу 28 мая решение о высылке двух сотрудников посольства Беларуси за "деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом".

Представитель посольства Беларуси был вызван в МИД Литвы, ему была вручена нота, в которой двух сотрудников посольства объявляют нежелательными лицами. Дипломаты должны покинуть Литву в течение семи дней.

Как заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, этим решением страна солидарна с Латвией, чьи дипломаты и сотрудники посольства в Минске были высланы из Беларуси ранее.

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