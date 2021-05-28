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Зеркальный ответ: Беларусь высылает двух литовских дипломатов
28.05.2021 19:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мая – Sputnik. Два сотрудника посольства Литвы в Беларуси объявлены персонами нон грата в ответ на решение Вильнюса, заявил официальный представить МИД Беларуси Анатолий Глаз.
По его мнению, решение Литвы о
"Весьма прискорбно, что в результате таких инициативных действий литовского руководства в итоге еще больше пострадают обычные граждане по обе стороны границы, так как затрудняется решение консульских и других насущных вопросов, не говоря уже о свободе передвижения, общения, контактов в смешанных семьях и так далее", – отметил Глаз.
Он пояснил, что Беларусь следовала принципу взаимности и была вынуждена принять зеркальные меры и объявить персонами нон грата двух литовских дипломатов за "деятельность, несовместимую со статусом дипломатического сотрудника". Им предложено покинуть Беларусь в течение недели.
Белорусский МИД призвал литовских политиков отказаться от логики конфронтации, искусственного нагнетания напряженности в отношениях с соседями, которое наносит ущерб интересам граждан двух стран.
Высылка белорусских дипломатов из Литвы
Министерство иностранных дел Литвы приняло в пятницу 28 мая решение о высылке двух сотрудников посольства Беларуси за "деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом".
Представитель посольства Беларуси был вызван в МИД Литвы, ему была вручена нота, в которой двух сотрудников посольства объявляют нежелательными лицами. Дипломаты должны покинуть Литву в течение семи дней.
Как заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, этим решением страна солидарна с Латвией, чьи дипломаты и сотрудники посольства в Минске были высланы из Беларуси ранее.
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По словам официального представителя белорусского МИД, в Литве сознательно повышают градус эскалации в отношениях с Беларусью.
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