Переговоры президентов Беларуси и России проходят в Сочи

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Еще накануне визита глава белорусского государства обозначил переговорную повестку. В центре внимания - экономика, реализация совместных проектов в различных сферах, а также реагирование на внешнее давление и санкционную политику.



Лидеры также обсудят дальнейшие шаги и работу правительств двух стран по развитию интеграции на площадке Союзного государства, сверят часы по наиболее актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, обменяются мнениями по международной тематике.



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