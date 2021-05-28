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Переговоры президентов Беларуси и России проходят в Сочи
28.05.2021 20:45 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Еще накануне визита глава белорусского государства обозначил переговорную повестку. В центре внимания - экономика, реализация совместных проектов в различных сферах, а также реагирование на внешнее давление и санкционную политику.
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Еще накануне визита глава белорусского государства обозначил переговорную повестку. В центре внимания - экономика, реализация совместных проектов в различных...
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