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Переговоры президентов Беларуси и России проходят в Сочи

28.05.2021 20:45 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Еще накануне визита глава белорусского государства обозначил переговорную повестку. В центре внимания - экономика, реализация совместных проектов в различных сферах, а также реагирование на внешнее давление и санкционную политику.

Лидеры также обсудят дальнейшие шаги и работу правительств двух стран по развитию интеграции на площадке Союзного государства, сверят часы по наиболее актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, обменяются мнениями по международной тематике. 

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Еще накануне визита глава белорусского государства обозначил переговорную повестку. В центре внимания - экономика, реализация совместных проектов в различных...
 
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