|
С. Лебедев: Экономическое и политическое давление Запада побуждает страны СНГ углубить сотрудничество
28.05.2021 20:45 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Ответом мировым потрясениям должно стать укрепление интеграции в СНГ. Разговор о будущем Содружества продолжился в "Президент-Отеле" на заседании Совета глав правительств. Сперва в узком, далее и в расширенном составах. Полтора непростых года для участников организации сопряжены с многочисленными вызовами и проблемами. Это и пандемия, и внешнеполитическое давление, и санкционные манипуляции. Напрямую отразилось это и на экономике. При этом некоторые государства используют COVID-19 для изменения мирового порядка, подрывая сложившуюся систему. Сегодня крайне важно укреплять региональную интеграцию, не допуская, чтобы сильные государства довлели над более слабыми.
Заседание Совета глав правительств СНГ
У стран Содружества колоссальный потенциал по многим направлениям, наши экономики взаимодополняемы и самодостаточны. "Активно расширяя многоплановое сотрудничество, мы способны намного быстрее преодолевать кризисы", - убежден белорусский премьер. Эксперты уже называют нынешний глобальный кризис худшим со времен Второй мировой войны. Для преодоления его последствий, по мнению Романа Головченко, странам СНГ необходимо активизировать отраслевое партнерство. По итогам работы в Минске главы делегаций подписали пакет документов о сотрудничестве.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С. Лебедев: Экономическое и политическое давление Запада побуждает страны СНГ углубить сотрудничество
Ответом мировым потрясениям должно стать укрепление интеграции в СНГ. Разговор о будущем Содружества продолжился в "Президент-Отеле" на заседании Совета глав...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)