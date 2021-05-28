С. Лебедев: Экономическое и политическое давление Запада побуждает страны СНГ углубить сотрудничество

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Ответом мировым потрясениям должно стать укрепление интеграции в СНГ. Разговор о будущем Содружества продолжился в "Президент-Отеле" на заседании Совета глав правительств. Сперва в узком, далее и в расширенном составах. Полтора непростых года для участников организации сопряжены с многочисленными вызовами и проблемами. Это и пандемия, и внешнеполитическое давление, и санкционные манипуляции. Напрямую отразилось это и на экономике. При этом некоторые государства используют COVID-19 для изменения мирового порядка, подрывая сложившуюся систему. Сегодня крайне важно укреплять региональную интеграцию, не допуская, чтобы сильные государства довлели над более слабыми.



Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Тема политического и экономического давления сегодня звучала неоднократно. К сожалению, все чаще и чаще наши страны сталкиваются с этим. Система международных сдержек и противовесов разбалансирована. Международные институты, которые призваны выполнять функции стабилизаторов, делают это, к сожалению, неэффективно. То одна, то другая страна становится мишенью такого давления. В настоящее время особую остроту этот вопрос имеет для Беларуси, но в такой ситуации может оказаться любая страна.



Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ:

Экономическое и политическое давление Запада побуждает страны СНГ углубить сотрудничество. Только во взаимодействии друг с другом мы сможем решить те экономические проблемы, которые возникают у нас в результате санкций. Сегодня об этом говорили все главы делегаций. Мы решим эти проблемы, только активизировав взаимодействие. Сегодня было единодушие в этом вопросе.



Заседание Совета глав правительств СНГ

У стран Содружества колоссальный потенциал по многим направлениям, наши экономики взаимодополняемы и самодостаточны. "Активно расширяя многоплановое сотрудничество, мы способны намного быстрее преодолевать кризисы", - убежден белорусский премьер. Эксперты уже называют нынешний глобальный кризис худшим со времен Второй мировой войны. Для преодоления его последствий, по мнению Романа Головченко, странам СНГ необходимо активизировать отраслевое партнерство. По итогам работы в Минске главы делегаций подписали пакет документов о сотрудничестве.