В Минске продолжается заседание Совета глав правительств СНГ

Источник материала: БT

Ответом мировым потрясениям должно стать укрепление интеграции в СНГ. Разговор о будущем Содружества продолжился в "Президент-Отеле" на заседании Совета глав правительств. Сперва в узком, далее и в расширенном составах. Полтора непростых года для участников организации сопряжены с многочисленными вызовами и проблемами. Это и пандемия, и внешнеполитическое давление, и санкционные манипуляции. Напрямую отразилось это и на экономике. При этом некоторые государства используют COVID-19 для изменения мирового порядка, подрывая сложившуюся систему. Сегодня крайне важно укреплять региональную интеграцию, не допуская, чтобы сильные государства довлели над более слабыми. У стран Содружества колоссальный потенциал по многим направлениям, наши экономики взаимодополняемы и самодостаточны. "Активно расширяя многоплановое сотрудничество, мы способны намного быстрее преодолевать кризисы", - убежден белорусский премьер.

Всего на повестке более десятка вопросов. Один из них - восстановление экономик от пандемии. Акцент на развитии общего экономического пространства, либерализации торговли, унификации законодательства, вопросах занятости и механизмах противодействия распространению инфекционных заболеваний. По итогам заседания планируется подписать ряд международных договоров.





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