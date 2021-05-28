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Беларусь в ответ объявила двух литовских дипломатов персонами нон грата
29.05.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Белорусские власти зеркально объявляют двух литовских дипломатов персонами нон грата, поскольку считают, что в Литве специально повышают градус эскалации в отношениях с Беларусью. Об этом
«Следуя принципу взаимности, мы были вынуждены принять сегодня зеркальные меры и объявить персонами нон грата двух литовских дипломатов за деятельность, несовместимую со статусом дипломатического сотрудника», - прокомментировал Глаз.
Он отметил, что в течение 7 дней дипломаты должны покинуть Беларусь.
Белорусский МИД расценивает решение Вильнюса выслать сотрудников посольства нашей страны как «совершенно необоснованный шаг».
«Одно из логичных объяснений – в Литве сознательно повышают градус эскалации в отношениях с Беларусью», - заявил Глаз.
По его словам, из-за таких «инициативных действий литовского руководства» пострадают обычные белорусы и литовцы, поскольку еще больше затруднятся контакты между странами.
«Можно сколь угодно потом информационно это переворачивать, но в фактической истории этот шаг зафиксируется как ничем не мотивированная инициатива литовской стороны», - продолжил пресс-секретарь белорусского МИД.
Он призвал Литву «отказаться от логики конфронтации, искусственного нагнетания напряженности в отношениях с соседями», которое вредит гражданам обеих стран.
Напомним, сегодня литовский МИД
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Белорусские власти зеркально объявляют двух литовских дипломатов персонами нон грата, поскольку считают, что в Литве специально повышают градус эскалации в...
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