В Сочи сегодня состоялись переговоры президентов Беларуси и России

Источник материала: БT

Белорусско-российская тематика звучала с самого утра и в Минске. Российский премьер Михаил Мишустин прибыл в белорусскую столицу вместе с другими руководителями делегаций на заседание СНГ.

На встрече политики коснулись инцидента с самолетом Ryanair и последовавшей неадекватной реакции Запада. Мы руководствовались международным правом, сделали все для безопасности пассажиров, по минутам рассказали обо всех действиях и даже предложили международное расследование. В ответ без разбирательств страны Европейского союза ввели санкции в отношении нашего национального авиаперевозчика. В итоге страдают обычные люди. В этом плане союзник нас поддержал. Россия перестала выдавать разрешения на прибытие рейсам, которые летят в облет Беларуси.

Все понимают, нас неоднократно будут проверять на прочность и еще придется доказывать состоятельность нашего партнерства. Но, как говорится, мы готовы, на то и союзники. Трудный период еще ни разу не проходили в одиночку. Кстати, в эти минуты встреча лидеров продолжается уже в формате рабочего ужина.

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