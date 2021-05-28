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Укрепление интеграции в СНГ - ответ на экономическое давление извне
29.05.2021 08:33 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Странам СНГ необходимо объединять усилия в противостоянии внешнему давлению и экономическому воздействию. Санкции, вмешательство во внутренние дела и игнорирование норм международного права - к этим обстоятельствам премьеры стран Содружества неоднократно возвращались во время переговоров в узком и широком формате. Очень важно, что белорусская сторона смогла в очном формате довести до коллег информацию о текущей ситуации, которая связана с внешним воздействием на нашу страну со стороны Запада. Все это побуждает страны СНГ углубить сотрудничество по всем направлениям.
Экономики СНГ взаимодополняемые и самодостаточные
Интересы эти в первую очередь и в эффективно взаимной торговле. У стран Содружества колоссальный потенциал по многим направлениям: кто-то силен в машиностроении, кто-то в электронике и технологиях АПК. Земли разные и урожай на них собирай разный. Поэтому экономики взаимодополняемы и могут работать как самодостаточный организм. А здоровая конкуренция только на руку. Да и вместе уж точно легче и быстрее преодолевать кризисы.
Акцент именно на отраслевое сотрудничество. Принципы закрепили в Стратегии экономического развития на перспективу до 2030 года. И здесь уж точно места барьерам быть не должно, важен равноправный диалог, а значит и выгода взаимная, как и прибыль.
Переговоры в Минске Беларусь, сторона председательствующая, оценивает как результативные. А главным тезисом называет сопряжение интеграционных процессов в Евразийском регионе, призывая коллег по Содружеству присоединяться к "пятерке" ЕАЭС, чтобы разноуровневая интеграция постепенно двигалась с одинаковой скоростью, делая территорию сильнее на мировой экономической карте. Да и позаимствовать у ЕАЭС есть что. Председатель коллегии ЕЭК уверен, поводов видеть реальные результаты долгих переговоров будет больше.
Принципы режима свободной торговли должны выполняться всеми
В Евразийском союзе планируют создавать общие фонды зерна, овощей и фруктов как гарантию продовольственной безопасности и готовы выходить на создание общих брендов. Свободная торговля всегда была во главе угла интеграции и "пятерки", и СНГ. Но не все работали по правилам. Украина ввела антидемпинговые меры на ряд наших товаров, а также пошлины на металлопродукцию и колесную технику. Ответ белорусской стороны о лицензировании отдельных видов товаров из Украины - мера адекватная. И никоим образом не связана с обострением нынешней ситуации по авиационным вопросам. Это чистой воды торговые переговоры.
Решать эти и другие вопросы Содружество готово и вместе, и на двухсторонних встречах. Ведь главное, чтобы точечные проблемы не становились большой преградой движения вперед. На это нацелены все и каждый отдельно, просчитывая близость и выгодность рынков и возможность сообща кооперировать технологии, идеи и производства. Сделанное премьеры готовы обсудить в следующем году в Бишкеке.
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Странам СНГ необходимо объединять усилия в противостоянии внешнему давлению и экономическому воздействию. Санкции, вмешательство во внутренние дела и...
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