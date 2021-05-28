Укрепление интеграции в СНГ - ответ на экономическое давление извне

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Странам СНГ необходимо объединять усилия в противостоянии внешнему давлению и экономическому воздействию. Санкции, вмешательство во внутренние дела и игнорирование норм международного права - к этим обстоятельствам премьеры стран Содружества неоднократно возвращались во время переговоров в узком и широком формате. Очень важно, что белорусская сторона смогла в очном формате довести до коллег информацию о текущей ситуации, которая связана с внешним воздействием на нашу страну со стороны Запада. Все это побуждает страны СНГ углубить сотрудничество по всем направлениям.



Наш корреспондент Светлана Лукьянюк об итогах переговоров в Минске и заявлениях из первых уст. Интеграционные структуры в современном мире это не только большая торговля внутри, куда важнее чувство плеча на внешнем контуре. Речь идет об устойчивости экономик к шокам извне, здесь важны и меры как стимул, и сокращение барьеров для товаров и услуг, и поддержка партнера, который столкнулся с экономическим давлением. Нет, эта тема не значилась в повестке дня Совета глав правительств. Но было понятно, коль собрались премьеры в Минске, уж ее не обойти. Тем более по касательной затрагивает и партнеров Беларуси. Например, Молдова до саммита попросту не долетела. И здесь причины в закрытом небе. Европа выставила в воздушном пространстве загородительные линии. Поэтому поводов поговорить о новых реалиях было достаточно.



Совместное фотографирование до узкого состава - это начало диалога. Но, по сути, он стартовал накануне, когда в правительстве повестку детально разбирали с исполнительным секретарем, а двухсторонку - с премьерами Казахстана и России. Главное - наверстываем торговлю после пандемии, готовы к новым проектам по кооперации. А еще нужно чаще летать, как до COVID. Он уже разделили реалии до и после. И не только в экономике. Пандемия в современном мире стала и попыткой передела влияния в нем, нарушая при этом принципы международного права. Об этом заявил на Совете белорусский премьер. С давлением столкнулась и Беларусь. Чтобы не стать мишенью поодиночке, странам Содружества необходимо объединять усилия в противостоянии, уверена белорусская сторона.







Экономики СНГ взаимодополняемые и самодостаточные





Принципы режима свободной торговли должны выполняться всеми

Интересы эти в первую очередь и в эффективно взаимной торговле. У стран Содружества колоссальный потенциал по многим направлениям: кто-то силен в машиностроении, кто-то в электронике и технологиях АПК. Земли разные и урожай на них собирай разный. Поэтому экономики взаимодополняемы и могут работать как самодостаточный организм. А здоровая конкуренция только на руку. Да и вместе уж точно легче и быстрее преодолевать кризисы.Акцент именно на отраслевое сотрудничество. Принципы закрепили в Стратегии экономического развития на перспективу до 2030 года. И здесь уж точно места барьерам быть не должно, важен равноправный диалог, а значит и выгода взаимная, как и прибыль.Переговоры в Минске Беларусь, сторона председательствующая, оценивает как результативные. А главным тезисом называет сопряжение интеграционных процессов в Евразийском регионе, призывая коллег по Содружеству присоединяться к "пятерке" ЕАЭС, чтобы разноуровневая интеграция постепенно двигалась с одинаковой скоростью, делая территорию сильнее на мировой экономической карте. Да и позаимствовать у ЕАЭС есть что. Председатель коллегии ЕЭК уверен, поводов видеть реальные результаты долгих переговоров будет больше.В Евразийском союзе планируют создавать общие фонды зерна, овощей и фруктов как гарантию продовольственной безопасности и готовы выходить на создание общих брендов. Свободная торговля всегда была во главе угла интеграции и "пятерки", и СНГ. Но не все работали по правилам. Украина ввела антидемпинговые меры на ряд наших товаров, а также пошлины на металлопродукцию и колесную технику. Ответ белорусской стороны о лицензировании отдельных видов товаров из Украины - мера адекватная. И никоим образом не связана с обострением нынешней ситуации по авиационным вопросам. Это чистой воды торговые переговоры.Решать эти и другие вопросы Содружество готово и вместе, и на двухсторонних встречах. Ведь главное, чтобы точечные проблемы не становились большой преградой движения вперед. На это нацелены все и каждый отдельно, просчитывая близость и выгодность рынков и возможность сообща кооперировать технологии, идеи и производства. Сделанное премьеры готовы обсудить в следующем году в Бишкеке.