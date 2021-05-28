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Белтелерадиокомпания прокомментировала решение EBU о санкциях

29.05.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мая – Sputnik. Белтелерадиокомпания заявила, что не получала уведомления от Европейского вещательного союза (EBU) по поводу заморозки членства в союзе, сообщило РИА Новости.

© Sputnik / Виктор Толочко
Европейский вещательный союз приостановил членство Беларуси в организации

В пятницу 28 мая EBU принял решение приостановить членство БТРК в организации из-за проблем со свободой слова в Беларуси, заявив, что их особенно встревожила трансляция по госканалам интервью, "явно полученных под принуждением".

"Мы официально не получали никаких уведомлений от ЕВС, хотя с текстом, размешанным на сайте, знакомы", – заявили в пресс-службе холдинга.

При этом в БТРК заявили, что готовы ответить на любые вопросы Европейского вещательного союза, "если ему и вправду интересны наши ответы".

"Разумеется, нет никаких оснований для того, чтобы предъявлять нам обвинения. В отношении нас применяется довольно специфический подход к трактованию понятий "свобода слова" и "невмешательство в редакционную политику", – добавили в компании.

Напомним, в марте Европейский вещательный союз не допустил к конкурсу "Евровидение" композицию "Я научу тебя" барановичского коллектива "Галасы ЗМеста". Организаторы заявили, что песня "политизирована", ее необходимо поменять. "Галасы" отправили новую композицию - "Песенка", однако 26 марта ЕВС окончательно отстранил белорусский коллектив от "Евровидения".

По белорусским телеканалам "Евровидение" в этом году не транслировалось, что является нарушением правил EBU.

Приостановка членства БТРК в Европейском вещательном союзе автоматически означает на трансляцию по белорусскому ТВ некоторых программ - в основном спортивных. 

 
Теги: Минск
 
 
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Европейский вещательный союз c 28 мая приостановил членство Белтелерадиокомпании в организации.
 
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