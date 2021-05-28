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Белтелерадиокомпания прокомментировала решение EBU о санкциях
29.05.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мая – Sputnik. Белтелерадиокомпания заявила, что не получала уведомления от Европейского вещательного союза (EBU) по поводу заморозки членства в союзе, сообщило
© Sputnik / Виктор Толочко
В пятницу 28 мая EBU принял решение
"Мы официально не получали никаких уведомлений от ЕВС, хотя с текстом, размешанным на сайте, знакомы", – заявили в пресс-службе холдинга.
При этом в БТРК заявили, что готовы ответить на любые вопросы Европейского вещательного союза, "если ему и вправду интересны наши ответы".
"Разумеется, нет никаких оснований для того, чтобы предъявлять нам обвинения. В отношении нас применяется довольно специфический подход к трактованию понятий "свобода слова" и "невмешательство в редакционную политику", – добавили в компании.
Напомним, в марте Европейский вещательный союз не допустил к конкурсу "Евровидение" композицию "Я научу тебя" барановичского коллектива "Галасы ЗМеста". Организаторы заявили, что песня "политизирована", ее необходимо поменять. "Галасы" отправили новую композицию - "Песенка", однако 26 марта ЕВС
По белорусским телеканалам "Евровидение" в этом году не транслировалось, что является нарушением правил EBU.
Приостановка членства БТРК в Европейском вещательном союзе автоматически означает на трансляцию по белорусскому ТВ некоторых программ - в основном спортивных.
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Европейский вещательный союз c 28 мая приостановил членство Белтелерадиокомпании в организации.
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