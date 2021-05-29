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Эксперт перечислил, какие вопросы вызывают запреты на полеты "Белавиа"
29.05.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 мая ― Sputnik. Запреты на полеты белорусской авиакомпании "Белавиа", введенные странами, напрямую не связанными с рейсом Ryanair, вызывают вопросы с точки зрения международного законодательства, заявил профессор по международному праву Лувенского католического университета Пьер Д'Аржан, его цитирует РИА Новости.
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Инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске, произошедший 23 мая, требует
"Что касается контрмер, принимаемых ЕС и его странами-членами против Беларуси, это прежде всего пострадавшие государства - Ирландия (ирландская авиакомпания Ryanair), страны отправления и прибытия - Греция и Литва. Для этих стран это логично. С другой стороны, менее очевидны мотивы для контрмер, принятых другими европейскими государствами, которые запретили пролеты белорусских компаний, в то время как действуют подписанные двусторонние договоры. Могут ли незадействованные государства нарушать международное право? Это еще один вопрос, требующий ответа", - рассуждает эксперт.
Что произошло с самолетом Ryanair
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс в воскресенье 23 мая, был вынужден экстренно приземлиться в Национальном аэропорту Минск после получения сообщения о
На борту самолета находился экс-главред признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала "NEXTA" и редактор также экстремистского канала "Беларусь головного мозга"
Вместе с Протасевичем была задержана и его девушка, гражданка России
Закрытое небо
После инцидента с посадкой самолета ряд европейских стран приняли решение закрыть свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний, многие авиаперевозчики отменили полеты над территорией страны. "Белавиа" ежедневно сообщает о
В частности, с 27 мая по 30 октября 2021 года "Белавиа"
Белорусский авиаперевозчик сообщил, что все пассажиры отмененных рейсов могут изменить дату вылета или же вернуть полную стоимость билета без штрафов в течение года после покупки (в том числе, для частично использованных авиабилетов).
В субботу также стало известно, что список запретов на перелеты пополнился и американским направлением, США заявили о
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Рад стран, к которым инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске не имеет прямого отношения, запретили авиаперелеты в нарушение двусторонних договоров с Беларусью.
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