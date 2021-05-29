Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мая ― Sputnik. Запреты на полеты белорусской авиакомпании "Белавиа", введенные странами, напрямую не связанными с рейсом Ryanair, вызывают вопросы с точки зрения международного законодательства, заявил профессор по международному праву Лувенского католического университета Пьер Д'Аржан, его цитирует РИА Новости.

Инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске, произошедший 23 мая, требует расследования и имеет ряд сложностей с правовой точки зрения, отметил Д'Аржан. В частности, согласно Чикагской конвенции о международной гражданской авиации, перехват воздушного судна должен осуществляться только в крайних обстоятельствах в случае "проблем безопасности", отметил эксперт.

"Что касается контрмер, принимаемых ЕС и его странами-членами против Беларуси, это прежде всего пострадавшие государства - Ирландия (ирландская авиакомпания Ryanair), страны отправления и прибытия - Греция и Литва. Для этих стран это логично. С другой стороны, менее очевидны мотивы для контрмер, принятых другими европейскими государствами, которые запретили пролеты белорусских компаний, в то время как действуют подписанные двусторонние договоры. Могут ли незадействованные государства нарушать международное право? Это еще один вопрос, требующий ответа", - рассуждает эксперт.

Что произошло с самолетом Ryanair

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс в воскресенье 23 мая, был вынужден экстренно приземлиться в Национальном аэропорту Минск после получения сообщения о минировании , которое позже не подтвердилось.

На борту самолета находился экс-главред признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала "NEXTA" и редактор также экстремистского канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич , он был задержан. Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.

Вместе с Протасевичем была задержана и его девушка, гражданка России София Сапега . Ее подозревают в участии в августовских событиях после президентских выборов, на данный момент Сапега арестована на 2 месяца.

Закрытое небо

После инцидента с посадкой самолета ряд европейских стран приняли решение закрыть свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний, многие авиаперевозчики отменили полеты над территорией страны. "Белавиа" ежедневно сообщает о временной приостановке полетов.

В частности, с 27 мая по 30 октября 2021 года "Белавиа" отменила рейсы по следующим направлениям: Варшава, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вена, Брюссель, Барселона, Калининград.

Белорусский авиаперевозчик сообщил, что все пассажиры отмененных рейсов могут изменить дату вылета или же вернуть полную стоимость билета без штрафов в течение года после покупки (в том числе, для частично использованных авиабилетов).

В субботу также стало известно, что список запретов на перелеты пополнился и американским направлением, США заявили о приостановлении действие договора с Беларусью о взаимном использовании воздушного пространства.