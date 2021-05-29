США приостанавливают взаимное авиасообщение с Беларусью и готовят санкции

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мая ― Sputnik. США приостанавливают действие договора с Беларусью о взаимном использовании воздушного пространства, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

"США приостанавливают непрерывное применение соглашения от 2019 года с Беларусью в сфере использования воздушного пространства", - сказано в официальном заявлении Псаки на сайте американской администрации.

Соглашение было заключено 3 декабря 2019 года, оно дает право американским и белорусским авиакомпаниям летать и приземляться в обеих странах. В этом соглашении стороны договорились расширить возможности для перемещения граждан обеих стран, поддерживать высокий уровень безопасности авиатранспорта и перелетов, а также подтвердили озабоченность угрозами безопасности воздушных судов.

Санкции против официальных лиц

США совместно с Евросоюзом и другими партнерами разрабатывают адресные санкции против ключевых представителей белорусских властей, об этом также говорится в заявлении официального представителя Белого дома Джен Псаки. Также США намерены вернуть ранее снятые санкции против белорусских промышленных гигантов.

Основными причинами действий США в заявлении называются события прошлого года в Беларуси после президентских выборов, коррупция и нарушение прав человека, а также инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая.

В начале недели лидеры Евросоюза приняли решение о запрете полетов белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Беларусью.

глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал четвертый пакет персональных санкций в отношении Беларуси, который может быть утвержден до заседания Совета глав МИД стран ЕС 21 июня.

Санкции против предприятий

С 3 июня Соединенные Штаты вновь введут полные блокирующие санкции в отношении 9 белорусских государственных предприятий, ранее получивших льготы по ряду генеральных лицензий министерства финансов, сообщается в заявлении Псаки.

"В результате этой меры гражданам США будет запрещено участвовать в сделках с этими организациями, их имуществом или их интересами в собственности", - уточняется в заявлении.

Ранее в апреле Минфин и госдепартамент США уже анонсировали возобновление санкций в отношении девяти госпредприятий, в список попали, в частности, "Белнефтехим", "Нафтан", "Гродно азот", "Гродно химволокно", "Лакокраска" и "Полоцк стекловолокно".

Лицензия, отменившая санкции против этих предприятий в 2006 году, будет аннулирована, американским юридическим и физическим лицам предписано за 45 дней свернуть все операции с этими белорусскими контрагентами.

Какие санкции США вводили раньше

Американские санкции поэтапно вводили санкции против предприятий Беларуси с 2007 года, но в 2015 году выпустили лицензию о временном выводе девяти предприятий из-под санкций. Затем это решение регулярно продлевалось на фоне улучшения отношений Беларуси с западными странами.

После президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года Вашингтон предупредил об истечении лицензии 26 апреля и о том, что она не будет продлена "в связи с ухудшением ситуации в Беларуси". Минфин США объявил, что эта лицензия, допускающая необходимое время для сворачивания всех связей с находящимися под санкциями предприятиями, будет действовать до 3 июня.