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Президенты Беларуси и России отметили рост товарооборота и важность закрепить положительные тенденции

29.05.2021 12:37 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

В Сочи состоялись переговоры президентов Беларуси и России. Еще накануне своего визита глава белорусского государства рассказал, о чем будет идти речь на встрече с Владимиром Путиным. В центре внимания экономика, совместные проекты, а также  реагирование на внешнее давление и санкционную политику. Тем не менее, различные паблики и телеграм-каналы раскрутили мнимую повестку встречи. 

В Сочи Александр Лукашенко признался: некоторые версии его удивили. Впрочем, на фоне всех событий вокруг нашей страны и сопровождающей их волны фейков авторы радикальных каналов сейчас цепляются за любой повод, извращают факты. Невзирая на домыслы, как и обещали, президенты начали разговор с экономики. И здесь абсолютный позитив. Взаимный товарооборот показывает рост, в этом году страны планируют превзойти объемы, которые были еще до пандемии. 


Президент об инциденте с самолетом и последовавшей реакции Запада 


На встрече политики коснулись инцидента с самолетом Ryanair и последовавшей неадекватной реакции Запада. Мы руководствовались международным правом, сделали все для безопасности пассажиров, по минутам рассказали обо всех действиях и даже предложили международное расследование. В ответ без разбирательств страны Европейского союза ввели санкции в отношении нашего национального авиаперевозчика. В итоге страдают обычные люди. В этом плане союзник нас поддержал. Россия перестала выдавать разрешения на прибытие рейсам, которые летят в облет Беларуси.

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В Сочи состоялись переговоры президентов Беларуси и России. Еще накануне своего визита глава белорусского государства рассказал, о чем будет идти речь на встрече...
 
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