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Президенты Беларуси и России отметили рост товарооборота и важность закрепить положительные тенденции
29.05.2021 12:37 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
В Сочи состоялись переговоры президентов Беларуси и России. Еще накануне своего визита глава белорусского государства рассказал, о чем будет идти речь на встрече с Владимиром Путиным. В центре внимания экономика, совместные проекты, а также реагирование на внешнее давление и санкционную политику. Тем не менее, различные паблики и телеграм-каналы раскрутили мнимую повестку встречи.
Президент об инциденте с самолетом и последовавшей реакции Запада
На встрече политики коснулись инцидента с самолетом Ryanair и последовавшей неадекватной реакции Запада. Мы руководствовались международным правом, сделали все для безопасности пассажиров, по минутам рассказали обо всех действиях и даже предложили международное расследование. В ответ без разбирательств страны Европейского союза ввели санкции в отношении нашего национального авиаперевозчика. В итоге страдают обычные люди. В этом плане союзник нас поддержал. Россия перестала выдавать разрешения на прибытие рейсам, которые летят в облет Беларуси.
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Президенты Беларуси и России отметили рост товарооборота и важность закрепить положительные тенденции
В Сочи состоялись переговоры президентов Беларуси и России. Еще накануне своего визита глава белорусского государства рассказал, о чем будет идти речь на встрече...
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