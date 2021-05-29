Эксперт оценил последствия адресных санкций США против Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мая ― Sputnik. Адресные санкции США против Беларуси "болезненны, но не критичны" для Минска, такое мнение высказал политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Коктыш, его цитирует РИА Новости.

Ранее в субботу стало известно о том, что США совместно с Евросоюзом и другими партнерами разрабатывают адресные санкции против ключевых представителей белорусских властей, об этом сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Кроме того, с 3 июня США "разморозят" полные блокирующие санкции в отношении 9 белорусских государственных предприятий. Также принято решение о приостановлении договора о взаимном использовании воздушного пространства между США и Беларусью.

"Это не критично, но это болезненно. В Беларуси экспортно-ориентированная экономика, и, соответственно, любые ограничения экспортных возможностей всегда чувствительны", - цитирует Коктыша РИА Новости.

Собеседник Sputnik отметил важность предстоящей встречи лидеров России и США, намеченной на 16 июня. До этого момента, по мнению Коктыша, возможность дальнейшего ужесточения западных санкций будет находиться "в подвешенном состоянии".

"Встреча Путина и Байдена будет определять долгосрочность этих мер", - полагает Коктыш.

В ответ на западные санкции Беларусь продолжит сближаться с Россией, а "что ответить – в рамках российско-белорусского союза инструментов более чем достаточно", подытожил эксперт.

Инцидент с самолетом, закрытое небо и санкции

Поводом для ужесточения санкционной политики западных стран против Беларуси стала экстренная посадка в минском аэропорту самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, после сообщения о минировании, которое позже не подтвердилось.

Были задержаны находившиеся на борту оппозиционер Роман Протасевич и его девушка, гражданка России София Сапега, которую подозревают в участии в августовских событиях после президентских выборов.

После инцидента с посадкой самолета ряд европейских стран приняли решение закрыть свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний, многие авиаперевозчики отменили полеты над территорией страны.

Кроме того, глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал четвертый пакет персональных санкций в отношении Беларуси, который может быть утвержден до заседания Совета глав МИД стран ЕС 21 июня.