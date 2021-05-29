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Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина длилась более пяти часов

29.05.2021 14:39 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Экономика, совместные проекты, а также реагирование на внешнее давление и санкционную политику - темы переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи накануне. К слову, встреча президентов Беларуси и России (третья в этом году) длилась более пяти часов. Взаимный товарооборот показывает рост, в 2021 страны планируют превзойти объемы, которые были еще до пандемии, а это более 35 миллиардов долларов. Обсудили интеграционную повестку. Здесь лидеры сходятся во мнении, что этот процесс должен продвигаться постепенно, в соответствии с интересом обеих сторон. К слову, эксперты и в России, и в Беларуси, которые внимательно следили за ходом переговоров, отметили, что  у президентов общие позиции по большинству вопросов, в том числе и на неадекватную реакцию Запада в связи с инцидентом самолета Ryanair. 

Все понимают, нас неоднократно будут проверять на прочность и еще придется доказывать состоятельность нашего партнерства. Союзники к этому готовы.


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Экономика, совместные проекты, а также реагирование на внешнее давление и санкционную политику - темы переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи...
 
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