Беларусь может пожаловаться в ИКАО на ЕС из-за закрытого неба – эксперт

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мая – Sputnik. За отмены полетов и закрытие воздушных пространств Беларусь может пожаловаться на Европу в ИКАО – здесь есть нарушения Конвенции о международной гражданской авиации. Такое мнение высказал доцент Оксфордского университета, генеральный секретарь Международной ассоциации права Антониос Цанакопулос в комментарии РИА Новости .

"Если Беларусь считает, что блокирование прав на посадку (в аэропортах ЕС - Sputnik) или закрытие ее воздушного пространства нарушает Чикагскую конвенцию, она может передать этот вопрос на рассмотрение Совета ИКАО. Это был бы интересный поворот", – считает эксперт.

Белорусская сторона может обвинить ЕС в нарушении Конвенции о международной гражданской авиации, или Чикагской конвенции – за призыв к закрытию воздушного пространства республики и отказ принимать белорусские самолеты.

Конвенция о международной гражданской авиации, принятая в 1944 году, накладывает определенные обязательства на государства-члены ИКАО. Однако, считает Антониос Цанакопулос, быстро решить вопрос в ситуации обострения отношения ЕС и Беларуси, не получится: не исключено, что решение спора может затянуться на несколько месяцев.

Тем более, что есть примеры, когда подобные споры между странами длятся десятилетиями.

"Государства, участвующие в споре, не обязаны в итоге разрешить его, поэтому он может продолжаться вечно", - сказал эксперт.

Чтобы решить спор, белорусская сторона должна предоставить доказательства о сообщениях о минировании борта. Но дело может быть сложным, потому что ситуация может включать в себя нарушение и других договоров.

"Например, государственные чиновники называли это происшествие "государственным пиратством". Гаагская конвенция 1970 года затрагивает "пресечение незаконных захватов самолетов" и определяет то, что в просторечии называется "пиратством". Это требует угроз или применения силы, или запугивания для осуществления контроля над воздушным судном со стороны лиц, находящихся на борту воздушного судна во время полета", - добавил Антониос Цанакопулос.

Инцидент с самолетом Ryanair

Лайнер Ryanair 23 мая следовал по маршруту Афины – Вильнюс, но вынужденно приземлился в Национальном аэропорту Минск после получения сообщения о минировании.

Работали саперно-пиротехническая группа МВД и следственно оперативная группа. Была проведена проверка багажа, а также дополнительный досмотр пассажиров. Информация о минировании не подтвердилась.

По результатам проверки задержан находившийся на борту Роман Протасевич – экс-главред признанного экстремистским Telegram-канала "NEXTA" и редактор также экстремистского "Беларусь головного мозга". В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму.

Саммит ЕС решил в экстренном порядке ввести новые санкции против Беларуси, потребовал освободить Протасевича и обратился с призывом к Международной организации гражданской авиации провести расследование инцидента.

Закрытое небо

После инцидента с посадкой самолета ряд европейских стран приняли решение закрыть свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний, многие авиаперевозчики отменили полеты над территорией страны. "Белавиа" ежедневно сообщает о временной приостановке полетов.

В частности, с 27 мая по 30 октября 2021 года "Белавиа" отменила рейсы по следующим направлениям: Варшава, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вена, Брюссель, Барселона, Калининград.

С 29 мая по 30 июня "Белавиа" приостановила выполнение регулярных рейсов в Белград, Будапешт и Кишинев из-за того, что Украина и Евросоюз внесли запрет на использование воздушного пространства.