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Беларусь может пожаловаться в ИКАО на ЕС из-за закрытого неба – эксперт
29.05.2021 15:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 мая – Sputnik. За отмены полетов и закрытие воздушных пространств Беларусь может пожаловаться на Европу в ИКАО – здесь есть нарушения Конвенции о международной гражданской авиации. Такое мнение высказал доцент Оксфордского университета, генеральный секретарь Международной ассоциации права Антониос Цанакопулос в комментарии
"Если Беларусь считает, что блокирование прав на посадку (в аэропортах ЕС - Sputnik) или закрытие ее воздушного пространства нарушает Чикагскую конвенцию, она может передать этот вопрос на рассмотрение Совета ИКАО. Это был бы интересный поворот", – считает эксперт.
Белорусская сторона может обвинить ЕС в нарушении Конвенции о международной гражданской авиации, или Чикагской конвенции – за призыв к закрытию воздушного пространства республики и отказ принимать белорусские самолеты.
© Sputnik / Владимир Трефилов
Конвенция о международной гражданской авиации, принятая в 1944 году, накладывает определенные обязательства на государства-члены ИКАО. Однако, считает Антониос Цанакопулос, быстро решить вопрос в ситуации обострения отношения ЕС и Беларуси, не получится: не исключено, что решение спора может затянуться на несколько месяцев.
Тем более, что есть примеры, когда подобные споры между странами длятся десятилетиями.
"Государства, участвующие в споре, не обязаны в итоге разрешить его, поэтому он может продолжаться вечно", - сказал эксперт.
Чтобы решить спор, белорусская сторона должна предоставить доказательства о сообщениях о минировании борта. Но дело может быть сложным, потому что ситуация может включать в себя нарушение и других договоров.
"Например, государственные чиновники называли это происшествие "государственным пиратством". Гаагская конвенция 1970 года затрагивает "пресечение незаконных захватов самолетов" и определяет то, что в просторечии называется "пиратством". Это требует угроз или применения силы, или запугивания для осуществления контроля над воздушным судном со стороны лиц, находящихся на борту воздушного судна во время полета", - добавил Антониос Цанакопулос.
Инцидент с самолетом Ryanair
Лайнер Ryanair 23 мая следовал по маршруту Афины – Вильнюс, но вынужденно приземлился в Национальном аэропорту Минск после получения сообщения о минировании.
Работали саперно-пиротехническая группа МВД и следственно оперативная группа. Была проведена проверка багажа, а также дополнительный досмотр пассажиров. Информация о минировании не подтвердилась.
По результатам проверки
Саммит ЕС решил в экстренном порядке ввести новые санкции против Беларуси, потребовал освободить Протасевича и обратился с призывом к Международной организации гражданской авиации провести расследование инцидента.
Закрытое небо
После инцидента с посадкой самолета ряд европейских стран приняли решение закрыть свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний, многие авиаперевозчики отменили полеты над территорией страны. "Белавиа" ежедневно сообщает о временной приостановке полетов.
© Sputnik / Максим Блинов
В частности, с 27 мая по 30 октября 2021 года
С 29 мая по 30 июня "Белавиа" приостановила выполнение регулярных рейсов в Белград, Будапешт и Кишинев из-за того, что Украина и Евросоюз внесли запрет на использование воздушного пространства.
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Дело может обрести интересный поворот: Беларусь может обвинить Евросоюз в нарушении Конвенции о международной гражданской авиации.
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