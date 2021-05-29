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Лукашенко и Путин договорились о втором транше российского кредита
29.05.2021 18:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 мая – Sputnik. На переговорах в Сочи президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о втором транше кредита, сообщает Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе главы белорусского государства.
© Sputnik / Михаил Климентьев
Ранее, в пятницу, Лукашенко и Путин общались более пяти часов, но заявлений по итогам переговоров не было сделано. Встреча продолжилась сегодня в неформальной обстановке, на борту яхты.
"Окончательно решен вопрос о перечислении второго транша государственного кредита. Достигнута договоренность об открытии новых рейсов "Белавиа" в российские города", - говорится в сообщении.
Детали достигнутых договоренностей пока не разглашаются.
Как сообщалось ранее, получить второй транш российского кредита в размере 500 млн долларов
Кредит от России
О предоставлении кредита президенты Беларуси и России
В октябре 2020 года Беларусь получила полмиллиарда долларов из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Президент Лукашенко сообщал, что
Затем, 21 декабря 2020 года, было
Смена маршрутов
Как известно, "Белаива" сейчас переживает не лучшие времена: ряд стран ввели запрет на пересечение воздушного пространства Беларуси, запретили принимать самолеты белорусского перевозчика в свои аэропорты, в том числе в некоторых случаях запрет касается даже другие авиакомпании, если они пролетают над республикой.
© Sputnik / Виктор Толочко
Такие меры были приняты после инцидента с самолетом Ryanair, который летел по маршруту Афины - Вильнюс, но был вынужден приземлиться в минском аэропорту после сообщений о минировании, которые после не подтвердились. В этом самолете находился Роман Протасевич, экс-главред признанного экстремистским Telegram-канала "NEXTA" и редактор также экстремистского "Беларусь головного мозга", а также его девушка, гражданка России София Сапега. В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму.
Саммит ЕС решил в экстренном порядке ввести новые санкции против Беларуси, потребовал освободить Протасевича и обратился с призывом к Международной организации гражданской авиации провести расследование инцидента.
Сейчас Россия -
Заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович в беседе со Sputnik анонсировал открытие маршрутов в Уфу и Минеральные Воды.
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Сегодня президенты провели неформальную встречу, на которой были решены вопросы кредита Минску и открытия новых рейсов "Белавиа" в российские города.
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