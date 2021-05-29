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Лукашенко и Путин договорились о втором транше российского кредита

29.05.2021 18:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мая – Sputnik. На переговорах в Сочи президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о втором транше кредита, сообщает Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе главы белорусского государства.

© Sputnik / Михаил Климентьев
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Ранее, в пятницу, Лукашенко и Путин общались более пяти часов, но заявлений по итогам переговоров не было сделано. Встреча продолжилась сегодня в неформальной обстановке, на борту яхты.   

"Окончательно решен вопрос о перечислении второго транша государственного кредита. Достигнута договоренность об открытии новых рейсов "Белавиа" в российские города", - говорится в сообщении.

Детали достигнутых договоренностей пока не разглашаются.

Как сообщалось ранее, получить второй транш российского кредита в размере 500 млн долларов Беларусь рассчитывала до конца июня

Кредит от России

О предоставлении кредита президенты Беларуси и России договорились в сентябре прошлого года во время переговоров в Сочи. Речь шла о ссуде в размере полтора миллиарда долларов.

В октябре 2020 года Беларусь получила полмиллиарда долларов из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Президент Лукашенко сообщал, что кредит был потрачен на уплату долга за российский газ (200 млн долларов) и на борьбу с COVID-19.

Затем, 21 декабря 2020 года, было подписано соглашение о предоставлении государственного финансового кредита на сумму один миллиард долларов. Первый транш был перечислен в 2020 году, второй, по планам, должен быть получен в первом полугодии 2021-го.

Смена маршрутов

Как известно, "Белаива" сейчас переживает не лучшие времена: ряд стран ввели запрет на пересечение воздушного пространства Беларуси, запретили принимать самолеты белорусского перевозчика в свои аэропорты, в том числе в некоторых случаях запрет касается даже другие авиакомпании, если они пролетают над республикой.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Такие меры были приняты после инцидента с самолетом Ryanair, который летел по маршруту Афины - Вильнюс, но был вынужден приземлиться в минском аэропорту после сообщений о минировании, которые после не подтвердились. В этом самолете находился Роман Протасевич, экс-главред признанного экстремистским Telegram-канала "NEXTA" и редактор также экстремистского "Беларусь головного мозга", а также его девушка, гражданка России София Сапега. В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму.

Саммит ЕС решил в экстренном порядке ввести новые санкции против Беларуси, потребовал освободить Протасевича и обратился с призывом к Международной организации гражданской авиации провести расследование инцидента.

Сейчас Россия - самое массовое направление для "Белавиа". В Москву можно попасть пять раз в неделю, но только через Домодедово. "Выпадает" воздушная связь с Калининградом из-за транзита через Литву. Остается еще 7 городов – еженедельные рейсы в Жуковский (Московская область), Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург и Самару.

Заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович в беседе со Sputnik анонсировал открытие маршрутов в Уфу и Минеральные Воды.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня президенты провели неформальную встречу, на которой были решены вопросы кредита Минску и открытия новых рейсов "Белавиа" в российские города.
 
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