Беларусь не просила дополнительной помощи у России – Песков

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мая – Sputnik. На встрече президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи не поднимался вопрос о дополнительной экономической помощи Беларуси, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Президент Лукашенко не озвучивал каких-либо просьб о дополнительной экономической помощи, вопрос так не ставился", - заявил Песков.

Кредит от России

Также Дмитрий Песков сообщил, когда Беларусь получит второй транш российского кредита: до конца июня точно. Речь идет о сумме в 500 млн долларов.

"Это второй транш, он был анонсирован, и это стало известно еще до всех историй с самолетом", - напомнил пресс-секретарь российского президента.

Что касается третей части помощи от России, то тут Дмитрий Песков затруднился ответить, заявив, что "не знает деталей".