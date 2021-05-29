ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь не просила дополнительной помощи у России – Песков

29.05.2021 19:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мая – Sputnik. На встрече президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи не поднимался вопрос о дополнительной экономической помощи Беларуси, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Президент Лукашенко не озвучивал каких-либо просьб о дополнительной экономической помощи, вопрос так не ставился", - заявил Песков.
Кредит от России

Также Дмитрий Песков сообщил, когда Беларусь получит второй транш российского кредита: до конца июня точно. Речь идет о сумме в 500 млн долларов.

"Это второй транш, он был анонсирован, и это стало известно еще до всех историй с самолетом", - напомнил пресс-секретарь российского президента.
Что касается третей части помощи от России, то тут Дмитрий Песков затруднился ответить, заявив, что "не знает деталей".

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Второй транш российского кредита в размере 500 млн долларов поступит до конца июня, а вот про третью часть помощи Кремль "деталей не знает".
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко и Путин договорились о втором транше российского кредита
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

28.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by