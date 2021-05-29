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Беларусь не просила дополнительной помощи у России – Песков
29.05.2021 19:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 мая – Sputnik. На встрече президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи не поднимался вопрос о дополнительной экономической помощи Беларуси, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Президент Лукашенко не озвучивал каких-либо просьб о дополнительной экономической помощи, вопрос так не ставился", - заявил Песков.
Также Дмитрий Песков сообщил, когда Беларусь получит второй транш российского кредита: до конца июня точно. Речь идет о сумме в 500 млн долларов.
"Это второй транш, он был анонсирован, и это стало известно еще до всех историй с самолетом", - напомнил пресс-секретарь российского президента.
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Второй транш российского кредита в размере 500 млн долларов поступит до конца июня, а вот про третью часть помощи Кремль "деталей не знает".
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