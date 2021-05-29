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Лукашенко и Путин совершили морскую прогулку – фото
30.05.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 мая – Sputnik. Второй день переговоров президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путин прошел в неформальной обстановке, сообщает Sputnik.
© Sputnik / Сергей Ильин
Президент РФ Владимир Путин
Белорусский лидер, согласно опубликованному видео, прибыл на белоснежную яхту на катере. С ним был его младший сын Николай. После дружеских объятий Лукашенко и Путин поднялись на палубу яхты.С палуба яхты главы государств наблюдали за стаей дельфинов, проплывавших рядом. Для гостей был накрыт "легкий" стол: фрукты, овощи, закуски. На яхте шла дружеская беседа, все были одеты в неформальном стиле.
© Sputnik / Сергей Ильин
Президент РФ Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко во время морской прогулки. В центре - Николай Лукашенко
Прощаясь, главы государства снова обнялись, Александр Лукашенко уплыл на том же катере.
Визит в Сочи и договоренности
Александр Лукашенко прибыл с визитом в Сочи 28 мая. Это третья встреча двух президентов с начала года. По итогам переговоров был окончательно
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Второй день встречи в Сочи главы двух государств провели в неформальной обстановке. Покатались на яхте, где был накрыт стол с легкими закусками. Присутствовал и...
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