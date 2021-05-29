Лукашенко и Путин совершили морскую прогулку – фото

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мая – Sputnik. Второй день переговоров президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путин прошел в неформальной обстановке, сообщает Sputnik.

© Sputnik / Сергей Ильин Президент РФ Владимир Путин

Белорусский лидер, согласно опубликованному видео, прибыл на белоснежную яхту на катере. С ним был его младший сын Николай. После дружеских объятий Лукашенко и Путин поднялись на палубу яхты.

© Sputnik / Сергей Ильин Президент РФ Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко во время морской прогулки. В центре - Николай Лукашенко

С палуба яхты главы государств наблюдали за стаей дельфинов, проплывавших рядом. Для гостей был накрыт "легкий" стол: фрукты, овощи, закуски. На яхте шла дружеская беседа, все были одеты в неформальном стиле.

Прощаясь, главы государства снова обнялись, Александр Лукашенко уплыл на том же катере.

Визит в Сочи и договоренности

Александр Лукашенко прибыл с визитом в Сочи 28 мая. Это третья встреча двух президентов с начала года. По итогам переговоров был окончательно решен вопрос о перечислении второго транша государственного кредита, а также достигнута договоренность об открытии новых рейсов "Белавиа" в российские города.

Обсудили и ряд других важных вопросов , в том числе – инцидент с самолетом Ryanair и задержание российской гражданки Софии Сапеги .