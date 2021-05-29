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Путин поручил МИД России предоставить всю помощь задержанной Софии Сапеге

30.05.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мая – Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил МИД РФ предоставить всю помощь россиянке Софии Сапеге, задержанной в Минске, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Гражданка РФ София Сапега была задержана в Минске неделю назад, 23 мая, вместе с редактором внесенного в список экстремистских Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Романом Протасевичем. Сапега арестована на два месяца, она находится в СИЗО КГБ.

© Sputnik / Виктор Толочко
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В ходе переговоров президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи был поднят вопрос задержанной россиянки.

Он добавил, что у Сапеги есть вид на жительство в Беларуси. "Поэтому мы, конечно, исходим из того, и это было подчеркнуто президентом России, что все должно происходить в рамках закона", - подчеркнул Песков.

"Президент поручил МИД России самым внимательным образом отслеживать судьбу дела российской гражданки", - сообщил представитель Кремля.

Накануне стало известно, что адвокат Сапеги Александр Филанович спустя несколько после задержания впервые смог встретиться со своей подзащитной. Он рассказал, что девушка выглядит "бодрой и здоровой". Кроме того, Филанович обжаловал отказ суда удовлетворить жалобу на задержание Сапеги.

 
Теги: Минск
 
 
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Тему задержания в Минске гражданки РФ на переговорах в Сочи поднял президент Владимир Путин.
 
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