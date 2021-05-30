Сирия осудила вмешательство Запада во внутренние дела Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мая – Sputnik. Сирия осуждает нападки на Беларусь и вмешательство США в дела официального Минска, сообщил государственный телеканал Al-Ikhbariya со ссылкой на МИД САР.

Во внешнеполитическом ведомстве Сирии выразили полную солидарность "с дружественной Беларусью".

"Сирия решительно осуждает систематические нападки на Республику Беларусь и вмешательство в ее дела со стороны Соединенных Штатов и их (союзников – Sputnik)", – заявил представитель МИД.

Официальный Дамаск призвал "положить конец действиям США, которые представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности".

Напомним, ранее в Вашингтоне заявили, что США в сотрудничестве с ЕС разрабатывают санкции против представителей белорусских властей, также Белый дом намерен вернуть ранее снятые санкции против 9 белорусских госпредприятий.

Инцидент с самолетом Ryanair

Лайнер Ryanair 23 мая следовал по маршруту Афины – Вильнюс, но вынужденно приземлился в Национальном аэропорту Минск после получения сообщения о минировании.

Работали саперно-пиротехническая группа МВД и следственно-оперативная группа. Была проведена проверка багажа, а также дополнительный досмотр пассажиров. Информация о минировании не подтвердилась.

По результатам проверки задержан находившийся на борту Роман Протасевич – экс-главред признанного экстремистским Telegram-канала "NEXTA" и редактор также экстремистского "Беларусь головного мозга". В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму.

Закрытое небо

После инцидента с посадкой самолета Ryanair ряд европейских стран приняли решение закрыть свое воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика, многие отменили полеты над территорией страны. "Белавиа" ежедневно сообщает о временной приостановке полетов.

В частности, с 27 мая по 30 октября 2021 года "Белавиа" отменила рейсы по следующим направлениям: Варшава, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вена, Брюссель, Барселона, Калининград.

Все пассажиры отмененных рейсов могут изменить дату вылета или же вернуть полную стоимость билета без штрафов в течение года после покупки (в том числе, для частично использованных авиабилетов).

В субботу также стало известно, что список запретов на перелеты пополнился и американским направлением, США заявили о приостановлении действия договора с Беларусью о взаимном использовании воздушного пространства.