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Сирия осудила вмешательство Запада во внутренние дела Беларуси
30.05.2021 13:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мая – Sputnik. Сирия осуждает нападки на Беларусь и вмешательство США в дела официального Минска, сообщил государственный телеканал Al-Ikhbariya со ссылкой на МИД САР.
Во внешнеполитическом ведомстве Сирии выразили полную солидарность "с дружественной Беларусью".
"Сирия решительно осуждает систематические нападки на Республику Беларусь и вмешательство в ее дела со стороны Соединенных Штатов и их (союзников – Sputnik)", – заявил представитель МИД.
Официальный Дамаск призвал "положить конец действиям США, которые представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности".
Напомним, ранее в Вашингтоне заявили, что США в сотрудничестве с ЕС разрабатывают санкции против представителей белорусских властей, также Белый дом намерен вернуть ранее снятые санкции против 9 белорусских госпредприятий.
Инцидент с самолетом Ryanair
Лайнер Ryanair 23 мая следовал по маршруту Афины – Вильнюс, но вынужденно приземлился в Национальном аэропорту Минск после получения сообщения о минировании.
Работали саперно-пиротехническая группа МВД и следственно-оперативная группа. Была проведена проверка багажа, а также дополнительный досмотр пассажиров. Информация о минировании не подтвердилась.
По результатам проверки задержан находившийся на борту
Закрытое небо
После инцидента с посадкой самолета Ryanair ряд европейских стран приняли решение
В частности, с 27 мая по 30 октября 2021 года "Белавиа" отменила рейсы по следующим направлениям: Варшава, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вена, Брюссель, Барселона, Калининград.
Все пассажиры отмененных рейсов могут изменить дату вылета или же вернуть полную стоимость билета без штрафов в течение года после покупки (в том числе, для частично использованных авиабилетов).
В субботу также стало известно, что список запретов на перелеты пополнился и американским направлением, США
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Официальный Дамаск выразил солидарность с Минском и призвал страны мира "положить конец действиям США, которые представляют серьезную угрозу международному миру...
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