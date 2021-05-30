ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В духе союзничества в Сочи прошла встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина

30.05.2021 22:47 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Сочи  прошла встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Так уж вышло, что подобные визиты, как кость в горле у недоброжелателей. Ведь в случае с Союзным государством взаимодействие развивается стремительно и прямо на глазах у истощенного ограничениями Старого Света. 

Экономика, совместные проекты, а также реагирование на внешнее давление и санкционную политику - темы переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина. Встреча президентов Беларуси и России в первый переговорный день длилась более пяти часов. А на следующий день лидеры продолжили общение уже в неформальной обстановке. Президентам всегда есть что обсудить. Как стало известно, окончательно решен вопрос о перечислении второго транша государственного кредита. 

Также достигнута договоренность об открытии новых рейсов  Belavia в российские города

Очень кстати. У стран много совместных проектов, что упростит логистику для бизнесменов. Взаимный товарооборот показывает рост, в 2021 страны планируют превзойти объемы, которые были еще до пандемии, а это более 35 миллиардов долларов. В основной переговорный день лидеры обсудили интеграционную повестку. Здесь главы государств сходятся во мнении - этот процесс должен продвигаться постепенно, в соответствии с интересом обеих сторон. 

Эксперты и в России, и в Беларуси, которые внимательно следили за ходом переговоров, отметили, что у президентов общие позиции по большинству вопросов, в том числе и на неадекватную реакцию Запада в связи с инцидентом самолета Ryanair. Ее лидеры назвали "всплеском эмоций". Наша страна руководствовалась международным правом, сделала все для безопасности пассажиров и предложила международное расследование. В ответ же без разбирательства - санкции в отношении нашего национального авиаперевозчика, который к произошедшему вовсе не имеет отношения. 

Буквально год назад риторика в адрес Belavia была совсем иной. Когда из-за COVID-19 многие страны по всему миру в один миг закрылись, оставив своих граждан один на один с их проблемами, явно дав понять, что дома их не ждут, на помощь пришла именно белорусская компания. На борт принимали граждан разных стран, не разделяя на своих и чужих. Все понимают: нас проверяли и будут проверять на прочность. Беларуси и России еще придется доказывать состоятельность партнерства. И союзники к этому готовы.

Читайте также:


 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Сочи  прошла встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Так уж вышло, что подобные визиты, как кость в горле у недоброжелателей. Ведь в случае с Союзным...
 
Новости дня
Новости политики
 
Итоги переговоров президентов в Сочи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

29.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by