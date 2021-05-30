В духе союзничества в Сочи прошла встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина

Источник материала: БT

В Сочи прошла встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Так уж вышло, что подобные визиты, как кость в горле у недоброжелателей. Ведь в случае с Союзным государством взаимодействие развивается стремительно и прямо на глазах у истощенного ограничениями Старого Света.

Экономика, совместные проекты, а также реагирование на внешнее давление и санкционную политику - темы переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина. Встреча президентов Беларуси и России в первый переговорный день длилась более пяти часов. А на следующий день лидеры продолжили общение уже в неформальной обстановке. Президентам всегда есть что обсудить. Как стало известно, окончательно решен вопрос о перечислении второго транша государственного кредита.



Также достигнута договоренность об открытии новых рейсов Belavia в российские города

Очень кстати. У стран много совместных проектов, что упростит логистику для бизнесменов. Взаимный товарооборот показывает рост, в 2021 страны планируют превзойти объемы, которые были еще до пандемии, а это более 35 миллиардов долларов. В основной переговорный день лидеры обсудили интеграционную повестку. Здесь главы государств сходятся во мнении - этот процесс должен продвигаться постепенно, в соответствии с интересом обеих сторон.



Эксперты и в России, и в Беларуси, которые внимательно следили за ходом переговоров, отметили, что у президентов общие позиции по большинству вопросов, в том числе и на неадекватную реакцию Запада в связи с инцидентом самолета Ryanair. Ее лидеры назвали "всплеском эмоций". Наша страна руководствовалась международным правом, сделала все для безопасности пассажиров и предложила международное расследование. В ответ же без разбирательства - санкции в отношении нашего национального авиаперевозчика, который к произошедшему вовсе не имеет отношения.



Буквально год назад риторика в адрес Belavia была совсем иной. Когда из-за COVID-19 многие страны по всему миру в один миг закрылись, оставив своих граждан один на один с их проблемами, явно дав понять, что дома их не ждут, на помощь пришла именно белорусская компания. На борт принимали граждан разных стран, не разделяя на своих и чужих. Все понимают: нас проверяли и будут проверять на прочность. Беларуси и России еще придется доказывать состоятельность партнерства. И союзники к этому готовы.

