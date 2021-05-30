|
Итоги переговоров президентов в Сочи
30.05.2021 22:47 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Реакция на санкции и давление, а также укрепление экономической связи. Президенты Беларуси и России накануне в неформальной обстановке общались в Сочи.
Несмотря на прохладную погоду (судя по официальной хронике), прием, оказанный Президенту Беларуси в Сочи, был теплым, общение лидеров проходило в дружественной и конструктивной атмосфере, о чем свидетельствует целый ряд достигнутых договоренностей. В частности, президенты договорились насчет второго транша госкредита и открытия новых рейсов Белавиа. Сегодня Александр Лукашенко искупался в Черном море по приглашению своего российского коллеги. При этом не сказать, что температура воды была комфортная для купания - всего плюс 16.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Реакция на санкции и давление, а также укрепление экономической связи. Президенты Беларуси и России накануне в неформальной обстановке общались в Сочи. ...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)