Итоги переговоров президентов в Сочи

Источник материала: БT

Реакция на санкции и давление, а также укрепление экономической связи. Президенты Беларуси и России накануне в неформальной обстановке общались в Сочи.

Несмотря на прохладную погоду (судя по официальной хронике), прием, оказанный Президенту Беларуси в Сочи, был теплым, общение лидеров проходило в дружественной и конструктивной атмосфере, о чем свидетельствует целый ряд достигнутых договоренностей. В частности, президенты договорились насчет второго транша госкредита и открытия новых рейсов Белавиа. Сегодня Александр Лукашенко искупался в Черном море по приглашению своего российского коллеги. При этом не сказать, что температура воды была комфортная для купания - всего плюс 16.



Читайте также: