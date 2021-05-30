А. Лукашенко на заседании Совета глав правительств Содружества: Давайте не потеряем друг друга

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Давайте не потеряем друг друга! С таким искренним призывом на неделе Президент обратился к руководителям делегаций, которые прибыли в Минск на заседание Совета глав правительств Содружества. Это было долгожданное живое общение. СНГ постоянно критикуют за вялость и неэффективность. Но! Объединение подтверждает свою жизнеспособность в это сложное время. Такая площадка лишней точно не будет. Серьезный аргумент в пользу интеграции - целенаправленная работа внешних сил против Содружества. А вместе легче держать глобальные удары!

В этом году Беларусь председательствует в СНГ. И в этом интеграционном формате, и в ЕАЭС усилия нашей страны направлены, прежде всего, на развитие общей экономики. Также на первом плане сегодня - здоровье людей и возможность привиться от COVID, разработка собственной вакцины. Кстати, несмотря на отношение западных стран, по договоренности Александра Лукашенко и Владимира Путина прорабатывается вопрос о помощи гражданам стран Запада и Украины в вакцинировании. Есть такой запрос от людей. А еще наш Президент призвал страны СНГ активнее открываться друг другу, восстанавливать транспортное сообщение, которое было ограничено на фоне пандемии.







Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Давайте открываться, давайте общаться. То, что мы закрыты, это не будет способствовать уменьшению заболеваемости. Уже процесс давно начался. Дай бог, чтобы он быстрее закончился. От того, будет летать самолет или нет, ничего не изменится - будем нести огромные потери. Эта пандемия (не было бы счастья, да несчастье помогло) продемонстрировала, насколько мы близки другу к другу, насколько мы способны поддерживать друг друга. Как бы мы на этот коллективный Запад ни смотрели, но в этой части, при всех недостатках они поддерживают друг друга. Слава богу, что россияне не закрылись, как некоторые, и явились для нас примером поддержки. Поэтому надо открываться."Спорт, туризм, образование, культура, наука и главное - экономика. Надо, чтобы люди общались, - добавил Президент.



Осенью лидеров СНГ ждут в Беларуси. Президент всех пригласил. Саммит глав государств Содружества будет приурочен к важной дате - 30-летию объединения.





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