|
Минск еще не решил, будет ли работать американский посол в стране
31.05.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мая – Sputnik. Минск посмотрит на позицию США по отношению к Беларуси, чтобы принять решение, принимать ли на своей территории американского посла Джули Фишер, сказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
По его словам, посол США, прежде чем начать работу в Минске, "должна была бы подумать о том, с каким багажом она едет в Минск или должна приехать".
"Она повстречалась со всеми, сделала огромное количество негативных заявлений в отношении Беларуси и ее руководства, и после этого она ждет, чтобы мы приняли ее с распростертыми объятиями?" – заявил глава МИД Беларуси в интервью газете
Он отметил, что Минск смотрит на развитие ситуации, многое зависит в белорусско-американских отношениях от того, как дальше будет выстраиваться политика США по отношению к Беларуси.
"Мы заинтересованы в том, чтобы иметь нормальные отношения с данной страной или хотя бы попытаться выстроить нормальный диалог. Прибыл новый временный поверенный в делах в Беларусь, установим с ним контакт и будем разговаривать, обсуждать в том числе и чувствительные темы в наших отношениях", – сказал Макей, отвечая на вопрос, планирует ли Минск принимать Фишер в качестве посла США.
Посол США в Беларуси Джули Фишер пока не прибыла в Минск и работает за пределами страны.
О встрече со всеми послами
Министр иностранных дел заявил, что планирует провести встречи со всеми иностранными послами в Беларуси, чтобы обсудить ситуацию в республике и развитие двусторонних отношений.
"Планирую пригласить всех послов, встретиться со всеми послами и довести нашу позицию, наши подходы касательно внутриполитической ситуации, внешнеполитической ситуации", – сказал Макей.
Министр также намерен обсудить с дипломатами проблемы, которые существуют в двусторонних отношениях со всеми странами, которые имеют диппредставительства в Беларуси.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские власти наблюдают за позицией США по республике, а от дальнейших шагов Вашингтона зависит, начнет ли американский посол работу в Минске.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)