Перцов прокомментировал новый закон о СМИ и запрет на стримы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мая – Sputnik. Изменения в закон о СМИ позволят ликвидировать пробелы и недоработки, заявил в эфире ОНТ министр информации Владимир Перцов.

По его словам, СМИ меняются, и законодательство не может быть статичным.

"Те люди, которые … облачались в маску журналиста и пытались заниматься в том числе деструктивной, подрывной, даже террористической деятельностью, теперь получили меньше возможностей делать это", – считает Перцов.

Он отметил, что для прессы, которая работает по мировым канонам журналистики, "ничего по большому счету не меняется".

По словам министра информации, по новой редакции закона все иностранные СМИ будут работать по единым правилам. "Но самое главное, что мы хотим донести до наших читателей, зрителей, пользователей и слушателей, – нет никаких независимых СМИ. Медиа, которые независимы от государства – Республики Беларусь, зависимы от других государств", - считает Владимир Перцов.

Он уточнил, что Мининформ планирует привести в соответствие с законодательством деятельность иностранных средств массовой информации.

О запрете на стримы

Владимир Перцов прокомментировал и закон, которым вносятся изменения в законодательство о массовых мероприятиях. К примеру, не будет у журналистов возможности вести стримы с не разрешенных властями массовых мероприятий.

"При помощи таких, говоря журналистским языком, стримов можно призывать, рекламировать, продвигать, а также координировать протестную толпу. В общем, заниматься незаконной деятельностью, прикрываясь обличием журналиста", – сказал министр.

Таким образом, по словам Перцова, стримы с незаконных массовых мероприятий вести нельзя, но "освещать в целом журналисту никто не запрещает".

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