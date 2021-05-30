Санкционное давление Запада способствует сближению с РФ – Макей

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мая – Sputnik. Санкционная политика Запада влияет на интеграционные процессы на постсоветском пространстве и на сближение Минска с Москвой, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

По его словам, санкции только усиливают интеграционные процессы Беларуси и России.

"Санкционное давление на Беларусь, на другие страны, приведет лишь к усилению интеграционных процессов и в двустороннем формате, и на постсоветском пространстве. Убежден, что так и будет", - сказал он в интервью "Коммерсанту" .

Министр добавил, что коллеги из Украины и Литвы заявляли об опасности сближения Беларуси с РФ, что это якобы представляет угрозу для еврорегиона.

"Ну так это благодаря вашим действиям так и происходит, и вы тоже должны отдавать себе отчет, что какие-то глубинные тектонические процессы в регионе будут происходить в связи с необдуманной санкционной политикой соответствующих европейских государств", – отметил Макей.

О посадке самолета Ryanair в Минске

Пилоты самолета Ryanair, который экстренно приземлился в Минске после получения сообщения о бомбе, могли посадить лайнер в Вильнюсе, но сами решили лететь в аэропорт белорусской столицы, убежден Владимир Макей.

"Если бы экипаж принял решение о посадке в Вильнюсе, он мог бы спокойно пересечь границу и приземлиться в Вильнюсе", – сказал Макей.

Он отверг версии о том, что письмо с угрозой пришло позже, чем диспетчеры предупредили о нем экипаж, а также о том, что посадить самолет Ryanair в Минске его пилотов принудил истребитель ВВС Беларуси.

"Сначала появилось сообщение о минировании, дальше диспетчеры предупредили самолет, и экипаж самолета 14 минут принимал решение, лететь – не лететь, проводил переговоры и с руководством Ryanair, и с аэропортом Вильнюса. Причем к тому моменту, как говорят наши военные, никакого истребителя в воздухе не было", – заявил глава внешнеполитического ведомства Беларуси.

Он заявил, что до посадки самолета Ryanair белорусские власти не знали, что на его борту находятся объявленный в розыск основатель Telegra-канала Nexta ("Нехта"), признанного в стране экстремистским, Роман Протасевич и его подруга - гражданка России София Сапега .

"Задержание этих двух граждан произошло уже после того, как они проходили таможенный и пограничный контроль на вылет обратного рейса из Минска после досмотра самолета", – сказал Макей.

Министр отверг версии о том, что посадка самолета якобы была организована белорусскими властями.

Ответ на санкции ЕС и США

Министр заявил, что Беларусь готовится к возможности введения против нее очередного пакета экономических санкций со стороны Запада и даст адекватный ответ.

"Подобного рода меры затрагивают экономику страны и влияют на благополучие граждан", – отметил министр.

При этом глава МИД заявил, что белорусское государство будет искать выход из ситуации, чтобы "нивелировать санкции".

"Не могу сейчас говорить, какие это будут меры, но у нас есть большой опыт жизни под санкциями, мы видим, как некоторые страны и сегодня живут под санкциями. Не хотелось бы, чтобы обстановка и дальше нагнеталась, но мы считаем, что в этой ситуации надо выстоять", – заявил Макей.

Он рассказал о некоем комплексе мер, подробности которого раскрывать не стал. В этой связи министр напомнил и о решении перенаправить часть грузов с прибалтийского направления в Усть-Лугу.

"Понятно, что плечо доставки в Усть-Лугу намного больше, чем в Прибалтику, но все стороны пошли навстречу друг другу и нашли взаимоприемлемые решения", – отметил глава внешнеполитического ведомства Беларуси.

При этом он констатировал, что Минск будет вынужден пойти на очень жесткие адекватные меры с тем, чтобы "партнеры поняли, что это не тот метод, не та политика, которой мы должны руководствоваться в выстраивании сотрудничества друг с другом".

Ограничат украинский импорт

Макей заявил, что белорусские власти ограничат импорт ряда украинских товаров ровно на ту сумму, которую Минск потерял в торговле с Киевом.

"Мы примем адекватные меры ровно на ту сумму, которую потеряли", – сказал Макей, комментируя ответные меры Минска на санкции Киева.

Дипломат не стал уточнять, о каких именно ответных мерах идет речь.

"Мы не заинтересованы в нагнетании ситуации, но будем просчитывать варианты реагирования, чтобы минимизировать ущерб от рестриктивных действий", – подчеркнул он.

Макей также отметил, что это был выбор не Минска, а Украины поставить отношения с Беларусью на паузу.

"Вообще не понимаю, как можно было додуматься до такой формулировки", – добавил глава МИД РБ.

О предупреждениях спецслужб РФ

Министр иностранных дел заявил, что российские спецслужбы предупреждали Минск о провокациях после выборов президента в августе 2020 года.

С его слов, провокации готовились, в том числе, и "бывшими российскими олигархами".

"Мы тогда получили предостережение от российских спецслужб о том, что готовятся определенные провокации, и там указывались конкретные фамилии и имена конкретных олигархов", – сказал Макей газете "Коммерсант".

Отвечая на вопрос шла ли речь о российских олигархах, министр ответил утвердительно.

О Союзном государстве

Союзное государство России и Беларуси предполагает, что обе страны сохранят суверенитет, передавая часть полномочий в наднациональную структуру, считает белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.

"Суверенитет - это независимость во внешней политике и верховенство государственной власти во внутренней политике", - ответил он на вопрос о балансе в интеграции и независимости стран Союза.

Глава МИД Беларуси уточнил, что не считает "суверенитет чем-то застывшим".

"И мы видим, что сегодня небольшим государствам сложно выжить в периоды какой-то мировой экономической турбулентности, не обладая мощными ресурсами", – продолжил министр.

При этом Макей уверен: эффективность любого интеграционного объединения, в первую очередь, должна проявляться в развитии социально-экономической сферы.

"Понятно, что государственный суверенитет будет сохраняться. Более того, сегодня невозможно уже отказаться от независимого суверенного государства Беларусь, потому что это укоренилось в сознании народа", - заключил Макей.

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