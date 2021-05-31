Макей - о ситуации с самолетом и протестах, в которых участвовали 40-50 тысяч человек

После 23 мая «произошел всплеск политических эмоций в ряде европейских стран в отношении Беларуси», и она по своему накалу превосходит даже уровень августа прошлого года.

Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей в интервью спецкору «Ъ» Владимиру Соловьеву.

Макей рассказал, что 27 мая состоялся совет ИКАО, на котором было решено провести расследование инцидента, и это поддержал ряд стран, в том числе России.

По его мнению, нужно сначала дождаться этого расследования, а потом принимать решения в отношении политических властей, в отношении конкретных субъектов хозяйствования, белорусской компании «Белавиа», «которая абсолютно ни за что ни про что пострадала».

Он напомнил случаи, когда в 2017 году Украина посадила белорусский самолет, а в 2013-м Австрия посадила самолет президента Боливии. И «это не создавало никаких прецедентов».

О совпадениях и белорусских спецслужбах

Ситуация была воспринята многими как подготовленная, чтобы задержать конкретных людей.

Макей уверен, что «очень многие преувеличивают потенциал белорусских спецслужб», рассматривая инцидент как принудительную посадку самолета для задержания двух граждан. По его словам, задержание произошло после того, как эти граждане проходили пограничный контроль на вылет обратного рейса из Минска. Глава МИД уверен, что здесь нет никакой связи.

«Я думаю, налицо попытки искусственно привязать подобного рода вещи к посадке самолета после получения сообщения о минировании», - сказал он.

Соловьев отметил, что в такое «совпадение верится с трудом», и эта история вызывает слишком много вопросов. Появилась информация, что письмо с угрозой пришло позже, чем диспетчеры об этом предупредили экипаж.

Макей предложил дождаться результатов исследования.

О протестах в 2020-м

Глава МИД отметил, что для него непонятны действия людей, которые получили блага при нынешней власти и теперь могут отдыхать на Мальдивах или других роскошных курортах. И при этом они выходили протестовать против этого режима.

«Захотелось большей свободы? Соответствующим декретом о развитии малого и среднего бизнеса была предоставлена максимальная свобода. И это была не последняя точка плана по совершенствованию экономики. Да, определенные ошибки были, но это не те, на мой взгляд, ошибки, которые могли бы быть, как сейчас модно говорить, триггером для вот этих вот не массовых, а протестов определенной части населения, которые случились в августе», - сказал он.

Соловьев подчеркнул, что протесты были действительно массовыми и впечатляли.

«Ну впечатляли. Сорок-пятьдесят тысяч. В общей массе избирателей это не так много», - ответил глава МИД.

О транзите власти и "сплоченности народа"

По мнению главы МИД, на Западе считают, что пытаются разрушить нашу экономику, и это может привести к уничтожению государственности страны. Они думают, что «дальнейшее ухудшение экономической ситуации приведет к тому, что народ выйдет на улицы и сметет» нынешнюю власть.

Макей подчеркнул, что он не согласен. И уверен, что «сегодня большинство народа сплотится, наоборот, в данной ситуации и будет поддерживать суверенитет, и независимость, и самостоятельность во внешней, во внутренней политике вопреки вот этому давлению».

Макей также рассказал о предстоящем транзите власти и о том, что «ошибки не могут являться поводом для искусственной организации протестов с использованием социальных сетей и так далее». По его мнению, главный пробел - это работа с молодежью.

Ранее

23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал лично президент Александр Лукашенко. Позже стало известно, что сообщение ложное.

На борту оказался основатель признанного в Беларуси экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич , он немедленно был задержан белорусскими правоохранителями.

, он немедленно белорусскими правоохранителями. Инцидент вызвал резкую реакцию в мире. ЕС и США потребовали немедленно освободить журналиста, назвав произошедшее шокирующим и вопиющим событием. Белорусские власти заявили, что письмо с угрозой пришло от ХАМАС, однако в организации опровергли это сообщение. А позже стало известно , что письмо якобы от ХАМАС пришло на 27 минут позже, чем самолет стал разворачиваться на вынуждеенную посадку.

немедленно освободить журналиста, назвав произошедшее шокирующим и вопиющим событием. Белорусские власти заявили, что письмо с угрозой пришло от ХАМАС, однако в организации опровергли это сообщение. А позже , что письмо якобы от ХАМАС пришло на 27 минут позже, чем самолет стал разворачиваться на вынуждеенную посадку. Авиакомпания «Белавиа» вынуждена была отменить рейсы в 8 стран мира. Список стран увеличивается.

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