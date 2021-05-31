Москва ответит на недружественные шаги со стороны ЕС – Лавров

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мая – Sputnik. Москва не оставит без ответа готовящиеся со стороны ЕС недружественные шаги против России, об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в понедельник.

По мнению Лаврова, ситуация в отношениях РФ и ЕС остается очень тревожной, а общий европейский континент переживает беспрецедентный кризис доверия.

Как окопы на фронте

"В Европе вновь возводятся разделительные линии, которые передвигаются на восток и углубляются, как окопы на фронте", - подчеркнул министр иностранных дел.

Лавров обратил внимание на ограниченность перспектив для объединительной повестки. Несмотря на то, что в 2010 году планировалось создание комитета РФ-ЕС по вопросам внешней политики и безопасности, Евросоюз ушел от договоренности. Не получило дальнейшее развитие и соглашение о взаимодействии в сфере кризисного урегулирования.

Между ЕС и НАТО также "выхолощены" механизмы структурированного сотрудничества по отношению к России, добавил глава российского ведомства.

Ответ последует

Россия заинтересована в диалоге с ЕС и открыта к равноправному и честному взаимодействию.

"Однако это не означает, что мы оставим без реакции новые недружественные шаги, попытки разговаривать с позиции силы, вмешательство во внутренние дела. Такие шаги готовятся, об этом уже открыто говорят. Но ответ обязательно последует", - подчеркнул Лавров.

Когда отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Донбассе и вокруг Крыма, против Москвы были введены санкции.

"Но Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно", - заявил глава российского ведомства.

По его словам, в Европе немало тех, кто осознает контрпродуктивность конфронтационного курса в отношении России.

"Мы рассчитываем, что здравый смысл в конечном итоге возобладает, и мы сможем приступить к выработке новой сбалансированной модели отношений с опорой на принципы международного права", - добавил Лавров.

На принципах взаимоуважения

Лавров подчеркнул, что Россия готова к диалогу, но только на принципах равноправия и взаимного уважения.

Он напомнил из истории, что "без Москвы, либо ей во вред, построить прочную архитектуру безопасности на континенте и обеспечить его мирное развитие никогда не получалось".

Глава МИД РФ констатировал, что несмотря на сложившуюся ситуацию, есть ряд областей между Россией и Евросоюзом, где взаимодействие актуально: здравоохранение, энергетика, наука и технологии, изменение климата.

"Никуда не делись общие трансграничные вызовы и угрозы, международный терроризм, наркотрафик, киберпреступность", - сказал он.

Также востребовано совместное взаимодействие по таким международных вопросам, как ближневосточное урегулирование, иранское ядерное досье, стратегическая стабильность.

Вмешательство в дела РФ и ее союзников

Лавров считает, что со стороны Евросоюза идет открытое вмешательство во внутренние дела России и союзных с ней государств.

По его мнению, Запад, опираясь на такой порядок, нарушает универсальные нормы международного права.

Лавров отметил, что в отношении России плодятся односторонние, нелегитимные санкции, которые запускаются с опорой на произвольную атрибуцию по усмотрению Евросоюза.

"А вот диалогу, основанному на фактах, предпочитают голословные обвинения в духе highly likely (очень вероятно - Sputnik)", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства РФ.

Лавров убежден, что в ЕС решили отгородиться от России, но при этом тиражируются утверждения, что именно РФ не уважает ЕС и стремится разъединить Европу.

Вся политика Евросоюза связана с выполнением Москвой Минских соглашений, которые требуют прямого диалога Киева с Донецком и Луганском. Украинское руководство эти договоренности открыто саботирует при поддержке Брюсселя.

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