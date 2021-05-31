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Песков переадресовал в МИД Беларуси вопрос про "олигархов" и протесты
31.05.2021 13:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мая – Sputnik. В Кремле не стали комментировать заявление министра иностранных дел Беларуси о том, что российские спецслужбы предупреждали Минск о готовящихся провокациях.
Пресс-секретарь президента РФ переадресовал этот вопрос в МИД Беларуси.
"Я затрудняюсь прокомментировать эту информацию, наверное, лучше адресовать вопрос в министерство иностранных дел Беларуси", – ответил Песков на просьбу прокомментировать заявление Макея.
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что российские спецслужбы информировали Минск о провокациях после прошедших в прошлом году выборов президента, которые якобы готовились и "бывшими российскими олигархами".
"Мы тогда получили предостережение от российских спецслужб о том, что готовятся определенные провокации, и там указывались конкретные фамилии и имена конкретных олигархов", – сказал Макей
О неформальной встрече Путина и Лукашенко
Пресс-секретарь президента РФ не стал комментировать отказ Владимира Путина купаться в море с белорусским коллегой Александром Лукашенко, назвав это "личным пространством" главы государства.
"Это личное пространство президента, купался он, не купался, я здесь не располагаю никакой на этой счет информацией и не собираюсь в это личное пространство вторгаться", – ответил Песков.
Песков не стал комментировать и то, связан ли отказ Путина купаться в море с вопросами безопасности или здоровья.
© Sputnik / Алексей Майшев
При этом официальный представитель Кремля уточнил, что совместные планы были реализованы, "на следующий день, в субботу два президента уже в неформальной обстановке продолжили свое общение и вместе морскую прогулку совершили".
Ранее на
В первый день визита на это времени не нашлось: встреча продолжалась 5 часов и 15 минут, передавал Telegram-канал Пул первого. Второй день встречи в Сочи главы двух государств провели в неформальной обстановке. Покатались на яхте, где был накрыт стол с легкими закусками. Присутствовал и Николай Лукашенко.
Нашлось в воскресенье
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Ранее глава МИД Беларуси заявил, что российские спецслужбы информировали Минск о провокациях после выборов, которые готовились и "бывшими российскими олигархами".
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