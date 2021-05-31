Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мая – Sputnik. В Кремле не стали комментировать заявление министра иностранных дел Беларуси о том, что российские спецслужбы предупреждали Минск о готовящихся провокациях.

Пресс-секретарь президента РФ переадресовал этот вопрос в МИД Беларуси.

"Я затрудняюсь прокомментировать эту информацию, наверное, лучше адресовать вопрос в министерство иностранных дел Беларуси", – ответил Песков на просьбу прокомментировать заявление Макея.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что российские спецслужбы информировали Минск о провокациях после прошедших в прошлом году выборов президента, которые якобы готовились и "бывшими российскими олигархами".

"Мы тогда получили предостережение от российских спецслужб о том, что готовятся определенные провокации, и там указывались конкретные фамилии и имена конкретных олигархов", – сказал Макей газете "Коммерсант" .

О неформальной встрече Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента РФ не стал комментировать отказ Владимира Путина купаться в море с белорусским коллегой Александром Лукашенко, назвав это "личным пространством" главы государства.

"Это личное пространство президента, купался он, не купался, я здесь не располагаю никакой на этой счет информацией и не собираюсь в это личное пространство вторгаться", – ответил Песков.

Песков не стал комментировать и то, связан ли отказ Путина купаться в море с вопросами безопасности или здоровья.

При этом официальный представитель Кремля уточнил, что совместные планы были реализованы, "на следующий день, в субботу два президента уже в неформальной обстановке продолжили свое общение и вместе морскую прогулку совершили".

Ранее на официальной части встречи в Сочи российский лидер предложил главе Беларуси искупаться в море во время визита, тот с удовольствием согласился.

В первый день визита на это времени не нашлось: встреча продолжалась 5 часов и 15 минут, передавал Telegram-канал Пул первого. Второй день встречи в Сочи главы двух государств провели в неформальной обстановке. Покатались на яхте, где был накрыт стол с легкими закусками. Присутствовал и Николай Лукашенко.

Нашлось в воскресенье время и на купание . Температура воды в Черном море была +16°С.

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