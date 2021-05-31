В. Макей: Белорусы будут стоять до конца, но не подчинятся диктату в отношении своей страны

Источник материала: БT

В. Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Через санкции, через попытки поддержать оппозицию они пытаются разрушить нашу экономику, и это может привести к уничтожению государственности страны. Они должны четко отдавать себе отчет в этом. Они думают, что дальнейшее ухудшение экономической ситуации приведет к тому, что народ выйдет на улицы и сметет нынешнюю власть. Категорически не согласен.







"Убежден, что сегодня большинство народа сплотится, наоборот, в данной ситуации и будет поддерживать суверенитет и независимость, и самостоятельность во внешней, во внутренней политике вопреки вот этому давлению", - заявил дипломат.

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