ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Это другое": Захарова отреагировала на инцидент с Ryanair в Берлине

31.05.2021 15:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мая – Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала экстренную посадку в Берлине самолета Ryanair, который следовал по маршруту Дублин – Краков.

Она задалась вопросом, почему, хотя инцидент с самолетом в Берлине случился в воскресенье, СМИ написали об этом в понедельник.

"Самолет посадили вчера, а новость появилась только сегодня? О происшествии стало известно только из пресс-релиза компании, а не из динамиков НАТО? Ни одного политического заявления или комментария? Никто не требует международного расследования?" – возмутилась официальный представитель МИД РФ на своей странице в Facebook.

Она провела параллели между двумя инцидентами с лайнерами Ryanair в Минске и Берлине. И обратила внимание, что реакция западных стран на два случая абсолютно полярная.

"Может ли такое быть после недели западных припадков на тему посадки самолета той же компании после аналогичного инцидента в Минске? Вы не понимаете, #ЭтоДругое", – написала Захарова.

В воскресенье, 30 мая, борт авиакомпании Ryanair экстренно приземлился из-за сообщения о минировании. Лайнер следовал по маршруту Дублин – Краков, но запросил срочную посадку в аэропорту Берлин-Бранденбург. На борту самолета находились 160 человек.

В аэропорт прибыли экстренные службы, а также правоохранители. К лайнеру были стянуты пожарные машины. Пассажиры прошли дополнительный досмотр, багаж выгрузили на летное поле, вещи проверили кинологи с собаками.

Как оказалось, сообщение о минировании было ложным. После проверки пассажиры отправились в Краков на другом лайнере Ryanair.

Инцидент с Ryanair в Минске

Это не первый инцидент с экстренной посадкой лайнера Ryanair в мае из-за сообщения о бомбе на борту. Ранее в Минске вынужденно сел самолет, следовавший маршрутом Афины – Вильнюс, тоже по причине сообщения о минировании.

При проверке борта сообщение о заложенной бомбе не подтвердилось. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – экс-главред признанного экстремистским Telegram-канала "NEXTA" и редактор также экстремистского "Беларусь головного мозга". В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму.

Также была задержана гражданка России София Сапега. Девушке вменяются обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Саммит ЕС в экстренном порядке ввел новые санкции против Беларуси, потребовал освободить Протасевича. При этом государства Еврозоны закрыли свое воздушное пространство для нашей страны, а также рекомендовали своим авиаперевозчикам не летать над Беларусью.

ИКАО проводит собственное расследование инцидента, первые итоги планируется подвести к 25 июня.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дипломат поразилась тому, что новость о ситуации появилась спустя сутки после происшествия. Она также напомнила, что о принудительной посадке стало известно из...
 
Новости дня
Новости политики
 
Песков переадресовал в МИД Беларуси вопрос про "олигархов" и протесты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

30.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by