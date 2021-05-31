"Это другое": Захарова отреагировала на инцидент с Ryanair в Берлине

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мая – Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала экстренную посадку в Берлине самолета Ryanair, который следовал по маршруту Дублин – Краков.

Она задалась вопросом, почему, хотя инцидент с самолетом в Берлине случился в воскресенье, СМИ написали об этом в понедельник.

"Самолет посадили вчера, а новость появилась только сегодня? О происшествии стало известно только из пресс-релиза компании, а не из динамиков НАТО? Ни одного политического заявления или комментария? Никто не требует международного расследования?" – возмутилась официальный представитель МИД РФ на своей странице в Facebook.

Она провела параллели между двумя инцидентами с лайнерами Ryanair в Минске и Берлине. И обратила внимание, что реакция западных стран на два случая абсолютно полярная.

"Может ли такое быть после недели западных припадков на тему посадки самолета той же компании после аналогичного инцидента в Минске? Вы не понимаете, #ЭтоДругое", – написала Захарова.

В воскресенье, 30 мая, борт авиакомпании Ryanair экстренно приземлился из-за сообщения о минировании. Лайнер следовал по маршруту Дублин – Краков, но запросил срочную посадку в аэропорту Берлин-Бранденбург. На борту самолета находились 160 человек.

В аэропорт прибыли экстренные службы, а также правоохранители. К лайнеру были стянуты пожарные машины. Пассажиры прошли дополнительный досмотр, багаж выгрузили на летное поле, вещи проверили кинологи с собаками.

Как оказалось, сообщение о минировании было ложным. После проверки пассажиры отправились в Краков на другом лайнере Ryanair.

Инцидент с Ryanair в Минске

Это не первый инцидент с экстренной посадкой лайнера Ryanair в мае из-за сообщения о бомбе на борту. Ранее в Минске вынужденно сел самолет , следовавший маршрутом Афины – Вильнюс, тоже по причине сообщения о минировании.

При проверке борта сообщение о заложенной бомбе не подтвердилось. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – экс-главред признанного экстремистским Telegram-канала "NEXTA" и редактор также экстремистского "Беларусь головного мозга". В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму.

Также была задержана гражданка России София Сапега. Девушке вменяются обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Саммит ЕС в экстренном порядке ввел новые санкции против Беларуси, потребовал освободить Протасевича. При этом государства Еврозоны закрыли свое воздушное пространство для нашей страны, а также рекомендовали своим авиаперевозчикам не летать над Беларусью.

ИКАО проводит собственное расследование инцидента, первые итоги планируется подвести к 25 июня.