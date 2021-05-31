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Песков отказался комментировать решение Путина не купаться с Лукашенко в Черном море

31.05.2021 16:19 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сегодня, 31 мая, во время беседы с журналистами пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать отказ Владимира Путина купаться с Александром Лукашенко в Черном море в Сочи. Об этом сообщает «РИА Новости».

29 мая Александр Лукашенко приехал на встречу с Владимиром Путиным в Сочи. Подробностей официальные каналы не сообщали. Но на следующий день по итогам переговоров стало известно, что Беларусь до 1 июня получит от РФ второй транш кредита в 500 млн долларов и будут запущены новые рейсы «Белавиа» в российские города.

А также телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал видео с прогулки Лукашенко (вместе с сыном Николаем) и Путина на яхте, а также фото, на котором Лукашенко плавает в Черном море. ТГ уточняет, что температура воды - +16.

Как отмечает «РИА Новости», искупаться в море Александру Лукашенко предложил Владимир Путин, а тот с удовольствием согласился.

Сегодня во время общения с журналистами Дмитрию Пескову был задан вопрос, почему Путин не купался с Лукашенко, и связано ли это с вопросами здоровья и безопасности главы государства.

«Не безопасность, не здоровье - это, я не знаю и не могу вам это (объяснить), это личное пространство президента, купался он, не купался, я здесь не располагаю никакой на этой счет информацией», - заявил Песков, подчеркнув, что не собирается вторгаться в личное пространство Путина.

Пресс-секретарь главы России рассказал, что совместные планы Владимира Путина и Александра Лукашенко были реализованы, они встретились на следующий день в неформальной обстановке и совершили совместную морскую прогулку.

 
 
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Сегодня, 31 мая, во время беседы с журналистами пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать отказ Владимира Путина купаться с...
 
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