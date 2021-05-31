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В Минске стартовал II Белорусско-Африканский экономический форум

31.05.2021 16:42 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

О многовекторности нашей политики и растущем интересе к белорусской экономике говорит сегодняшний диалог белорусско-африканских партнеров на экономическом форуме. Участие в масштабном мероприятии приняли около 175 наших компаний и представители 14 африканских стран. Поводов для встречи действительно много. Среди основных развитие экономического и экспортного потенциала, поиск новых точек роста, укрепление двусторонних контактов. Белорусская продукция занимает прочную нишу на рынках многих африканских стран. Почти половина государств южного континента знает наши товары от продовольствия до машиностроения.

В Минске стартовал II Белорусско-Африканский экономический форум

Центральным событием форума стало подписание соглашения между торгово-промышленными палатами Беларуси и ЮАР. Этот документ дает зеленый свет для реализации многих проектов в различных сферах: АПК, промышленность, строительство и образование.


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О многовекторности нашей политики и растущем интересе к белорусской экономике говорит сегодняшний диалог белорусско-африканских партнеров на экономическом...
 
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