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Доступ белорусских представителей в штаб-квартиру НАТО ограничен
31.05.2021 17:19 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мая – Sputnik. Североатлантический Альянс (НАТО) решил ограничить доступ в штаб-квартиру организации белорусских представителей, сообщил в Брюсселе в понедельник генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Данное решение было принято на основании оценки в текущий период мер безопасности.
"Мы постоянно оцениваем меры безопасности здесь, в НАТО. И мы решили ограничить доступ белорусских представителей в штаб-квартиру НАТО, основываясь на нашей оценке мер безопасности в штаб-квартире", – заявил Столтенберг.
Ожидается, что во вторник 1 июня главы МИД и руководители минобороны стран – членов НАТО обсудят ситуацию в Афганистане, Украине и Беларуси, а также подготовку к саммиту НАТО, который запланирован на 14 июня в Брюсселе.
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По информации генерального секретаря НАТО, данное решение было принято на основании оценки в текущий период мер безопасности.
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