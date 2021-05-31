Доступ белорусских представителей в штаб-квартиру НАТО ограничен

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мая – Sputnik. Североатлантический Альянс (НАТО) решил ограничить доступ в штаб-квартиру организации белорусских представителей, сообщил в Брюсселе в понедельник генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Данное решение было принято на основании оценки в текущий период мер безопасности.

"Мы постоянно оцениваем меры безопасности здесь, в НАТО. И мы решили ограничить доступ белорусских представителей в штаб-квартиру НАТО, основываясь на нашей оценке мер безопасности в штаб-квартире", – заявил Столтенберг.

Ожидается, что во вторник 1 июня главы МИД и руководители минобороны стран – членов НАТО обсудят ситуацию в Афганистане, Украине и Беларуси, а также подготовку к саммиту НАТО, который запланирован на 14 июня в Брюсселе.

Читайте также: