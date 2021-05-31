Кипр закрыл свое воздушное пространство для белорусских самолетов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мая – Sputnik. Кипр запретил белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство, такое уведомление распространила Служба аэронавигационной информации департамента гражданской авиации минтранса Кипра.

Также Кипр запретил своим самолетам входить в белорусское воздушное пространство. Мера дейтсвует до 28 августа.

"Все рейсы в/из Беларуси и Республики Кипр приостановлены", - говорится в документе.

Исключение составят гуманитарные рейсы, скорой помощи и самолеты, которые оказались в чрезвычайной ситуации.

В "Белавиа" Sputnik сообщили, что на данный момент рейсы Ларнаку отменены по 30 июня.

Закрытое небо

После инцидента с посадкой самолета Ryanair 23 мая в аэропорту Минска ряд европейских стран приняли решение закрыть свое воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика, многие отменили полеты над территорией страны. "Белавиа" ежедневно сообщает о временной приостановке полетов. В частности, с 27 мая по 30 октября 2021 года "Белавиа" отменила рейсы по следующим направлениям: Варшава, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вена, Брюссель, Барселона, Калининград.

Все пассажиры отмененных рейсов могут изменить дату вылета или же вернуть полную стоимость билета без штрафов в течение года после покупки (в том числе, для частично использованных авиабилетов).

В субботу также стало известно, что список запретов на перелеты пополнился и американским направлением, США заявили о приостановлении действия договора с Беларусью о взаимном использовании воздушного пространства.