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Кипр закрыл свое воздушное пространство для белорусских самолетов
31.05.2021 18:41 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мая – Sputnik. Кипр запретил белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство, такое уведомление распространила Служба аэронавигационной информации департамента гражданской авиации минтранса Кипра.
Также Кипр запретил своим самолетам входить в белорусское воздушное пространство. Мера дейтсвует до 28 августа.
"Все рейсы в/из Беларуси и Республики Кипр приостановлены", - говорится в документе.
Исключение составят гуманитарные рейсы, скорой помощи и самолеты, которые оказались в чрезвычайной ситуации.
В "Белавиа" Sputnik сообщили, что на данный момент рейсы Ларнаку отменены по 30 июня.
Закрытое небо
После инцидента с посадкой
Все пассажиры отмененных рейсов могут изменить дату вылета или же вернуть полную стоимость билета без штрафов в течение года после покупки (в том числе, для частично использованных авиабилетов).
В субботу также стало известно, что список запретов на перелеты пополнился и американским направлением, США заявили о приостановлении действия договора с Беларусью о взаимном использовании воздушного пространства.
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Страны Евросоюза после инцидента с самолетом Ryanair на прошлой неделе закрыли свое воздушное пространство для белорусских воздушных судов.
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