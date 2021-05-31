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В. Макей: Сотрудничество с африканскими странами является важной составляющей внешней политики Беларуси

31.05.2021 18:43 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

"Беларусь является надежным и предсказуемым политическим и экономическим партнером!", - заявил Владимир Макей, выступая на Белорусско-Африканском экономическом форуме. Министр отметил, что сотрудничество с африканскими странами является важной составляющей многовекторного спектра внешней политики Беларуси. Это хорошо заметно на цифрах: за последние три года объем взаимной торговли Беларуси и государств Африки суммарно составил более 1 миллиарда 800 миллионов долларов. На экспорт идут белорусские карьерные самосвалы, грузовая и сельскохозяйственная техника, а также калийные удобрения.


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"Беларусь является надежным и предсказуемым политическим и экономическим партнером!", - заявил Владимир Макей, выступая на Белорусско-Африканском экономическом...
 
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