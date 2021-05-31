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Президент и фермер обменялись необычными подарками
01.06.2021 08:33 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
История удивительной встречи и обмена необычными подарками. Пару недель назад Президент посещал новый экорынок в Валерьяново. Он расположен на выезде из Минска в направлении Логойска. Создать такую площадку, где фермеры могли бы торговать исключительно органической продукцией, в свое время было инициативой Александра Лукашенко. Глава государства заехал, чтобы посмотреть, как выполняется его поручение. Там и состоялся разговор с одним из фермеров, владельцем личного подсобного хозяйства в Воложинском районе. Главе государства он пообещал подарить буренку. После встречи написал письмо в Администрацию Президента, подтвердил свое предложение. И вот Венера (так зовут корову) уже адаптируется на президентском подворье. Александр Лукашенко в долгу тоже не остался, в свою очередь подарил фермеру бычка голштинской породы. Как чувствуют себя новобранцы? В гостях у щедрого фермера побывали наши корреспонденты.
Фермер Александр Швидкий подарил Президенту буренку Венеру
Судя по тому, как Александр парировал Президенту, понятно, что он очень принципиальный технолог. Коровы у него действительно как с билбордов рекламы молока - настоящие красавицы. Видно, к своим подопечным фермер относится с огромной любовью и заботой. Да просто на руках носит. И получает соответствующий результат. Слово свое Александр сдержал, подарил главе государства буренку. Зовут Венера. Любопытная и активная. Конечно, к первому хозяину привыкла и сначала не хотела уезжать.
Наш Президент тоже в долгу не остался, подарил фермеру бычка голштинской породы. Сразу видно, откуда приехал, оказался очень воспитанным. С ходу поздоровался с новым хозяином.
Новый хозяин и новое место - всегда стресс для животного. Но новобранец быстро освоился и подружился с соседями.
Бычок от Президента быстро освоился, а Венера пока скучает
Как рассказал нам в беседе Александр, это уже их вторая встреча с главой государства. Первая состоялась в 1997 году на Комаровке, он тогда торговал мясом. А Президент точно так же заехал посмотреть на ассортимент и цены. И вот спустя почти четверть века, кто бы мог подумать, что произойдет такой обмен. Президентский подарок пока набирает вес, еще месяц его будут отпаивать молоком, а потом бычок перейдет на основной рацион. Зоотехник, ответственный за президентское подворье, звонил и рассказывал, что Венера пока скучает. Но очень скоро адаптируется, ее окружили должным вниманием и заботой.
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История удивительной встречи и обмена необычными подарками. Пару недель назад Президент посещал новый экорынок в Валерьяново. Он расположен на выезде из Минска в...
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