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Турция не будет отказываться от российских систем ПВО С-400
01.06.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мая – Sputnik. Турция не собирается отказываться от российских систем противовоздушной обороны С-400, сообщил в понедельник руководитель МИД республики Мевлют Чавушоглу.
© Sputnik / Виталий Аньков
Ранее заместитель госсекретаря США Венди Шерман рассказала, что Вашингтон предложил Турции альтернативу приобретенным в России системам С-400, а Анкара знает, какие шаги должна предпринять.
"С-400 на 100% будут под нашим контролем. Мы направили многих техников на обучение. Российских военных в Турции не будет", – сказал Чавушоглу, которого цитирует телеканал TRT Haber.
Он также отметил, что республика не может принять предложение другой страны, чтобы Турция не использовала системы С-400.
Поставки российских систем ПВО С-400 в Турцию начались в июле 2019 года. Это вызвало кризис в отношениях Анкары и Вашингтона. США требовали отказаться от данной сделки и купить взамен С-400 американские комплексы Patriot. При этом Штаты пригрозили задержать либо отменить реализацию Турции истребителей пятого поколения F-35, а также ввести санкции. В свою очередь в Анкаре не стали идти на уступки и продолжили вести переговоры о покупке дополнительной партии С-400.
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Глава турецкого МИД заявил, что обучение работе с системами проходят местные специалисты, и российских военных в стране не будет.
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