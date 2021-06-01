Лукьянов о посадке Ryanair в Берлине: это не может оставаться без внимания

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 июн – Sputnik. Инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Берлине не может оставаться без внимания международных организаций, заявил посол России в Беларуси Евгений Лукьянов на встрече со спикером нижней палаты парламента Владимиром Андрейченко.

"Посмотрим, как будет развиваться ситуация вокруг этого случая, как будет реагировать ИКАО, какие сроки для проверки этого инцидента они определят. Безусловно, это такой фактор, который не может оставаться без внимания международных организаций, уполномоченных регулировать отношения в области авиаперевозок и безопасности этих перевозок, но, мы посмотрим, события по мере поступления будут комментироваться, обсуждаться в прессе", - сказал Лукьянов.

Напомним, что лайнер Ryanair следовал по маршруту Дублин-Краков, но запросил срочную посадку в аэропорту Берлин-Бранденбург. На борту находились 160 человек.

Инцидент с Ryanair в Минске

Это не первый инцидент с экстренной посадкой лайнера Ryanair в мае из-за сообщения о бомбе на борту. Ранее в Минске вынужденно сел самолет, следовавший маршрутом Афины – Вильнюс, тоже по причине сообщения о минировании.

При проверке борта сообщение о заложенной бомбе не подтвердилось. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – экс-главред признанного экстремистским Telegram-канала "NEXTA" и редактор также экстремистского "Беларусь головного мозга". В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму.

Также была задержана гражданка России София Сапега. Девушке вменяются обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Саммит ЕС в экстренном порядке ввел новые санкции против Беларуси. Страны Еврозоны закрыли свое воздушное пространство для нашей страны, а также рекомендовали своим авиаперевозчикам не летать над Беларусью.

ИКАО проводит собственное расследование инцидента, первые итоги планируется подвести к 25 июня.

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