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Меркель рассказала о планах ЕС ввести против Беларуси точечные санкции
01.06.2021 10:09 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Канцлер Германии Ангела Меркель после заседания франко-германского совета министров заявила, что санкции против Беларуси необходимы, и добавила, что они будут точечные. Об этом
Меркель считает, что санкции «правильны и необходимы».
«Мы решительно осуждаем то, что Лукашенко делает с собственным гражданским обществом и оппозицией, это никак не соответствует нашим стандартам и представлениям», - сказал канцлер.
Она отметила, что сейчас собираются реализовать санкции «очень точечно».
«Ситуация удручающая, и это не изменит встреча президента Лукашенко и президента Путина в Сочи», - продолжила Меркель.
По словам Ангелы Меркель, Евросоюз не может сделать ничего полезнее, «кроме как наложить санкции столь быстро, как те, что мы уже наложили в связи с тем вмешательством, которое власти Беларуси предприняли».
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Беларуси экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он
После этого ряд авиакомпаний
Саммит ЕС
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Канцлер Германии Ангела Меркель после заседания франко-германского совета министров заявила, что санкции против Беларуси необходимы, и добавила, что они будут...
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