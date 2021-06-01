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Меркель рассказала о планах ЕС ввести против Беларуси точечные санкции

01.06.2021 10:09 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Канцлер Германии Ангела Меркель после заседания франко-германского совета министров заявила, что санкции против Беларуси необходимы, и добавила, что они будут точечные. Об этом сообщает Der Spigel.

Меркель считает, что санкции «правильны и необходимы».

«Мы решительно осуждаем то, что Лукашенко делает с собственным гражданским обществом и оппозицией, это никак не соответствует нашим стандартам и представлениям», - сказал канцлер.

Она отметила, что сейчас собираются реализовать санкции «очень точечно».

«Ситуация удручающая, и это не изменит встреча президента Лукашенко и президента Путина в Сочи», - продолжила Меркель.

По словам Ангелы Меркель, Евросоюз не может сделать ничего полезнее, «кроме как наложить санкции столь быстро, как те, что мы уже наложили в связи с тем вмешательством, которое власти Беларуси предприняли».

Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Беларуси экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.

После этого ряд авиакомпаний решили приостановить полеты над Беларусью. «Белавиа» отменила рейсы в 8 стран мира.

Саммит ЕС принял решение расширить экономические санкции против Беларуси и включить в черный список новых лиц и организации.

 
Теги: Минск
 
 
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Канцлер Германии Ангела Меркель после заседания франко-германского совета министров заявила, что санкции против Беларуси необходимы, и добавила, что они будут...
 
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