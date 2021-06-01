|
А. Лукашенко: Цифровая трансформация всех сфер общества - один из национальных приоритетов Беларуси
01.06.2021 10:35 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Президент Беларуси направил
"В современном мире высокие технологии - важная движущая сила развития экономики и улучшения качества жизни людей. Цифровая трансформация всех сфер современного общества является одним из национальных приоритетов Беларуси", - отметил глава государства.
"ТИБО - это отличная площадка для развития информационно-коммуникационных технологий, эффективного сотрудничества представителей научных и деловых кругов. Выстраивая открытый диалог здесь, вы участвуете в процессе формирования идей ближайшего будущего".
Подписывайтесь на Telegram-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси направил приветствие участникам и гостям ХХVII Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2021". "В...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)