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А. Лукашенко: Цифровая трансформация всех сфер общества - один из национальных приоритетов Беларуси

01.06.2021 10:35 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Президент Беларуси направил приветствие участникам и гостям ХХVII Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2021".

"В современном мире высокие технологии - важная движущая сила развития экономики и улучшения качества жизни людей. Цифровая трансформация всех сфер современного общества является одним из национальных приоритетов Беларуси", - отметил глава государства.

"ТИБО - это отличная площадка для развития информационно-коммуникационных технологий, эффективного сотрудничества представителей научных и деловых кругов. Выстраивая открытый диалог здесь, вы участвуете в процессе формирования идей ближайшего будущего".

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Президент Беларуси направил приветствие участникам и гостям ХХVII Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2021". "В...
 
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