Что было в черном чемодане: Лукашенко рассказал о переговорах с Путиным в Сочи

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 июня - Sputnik. Александр Лукашенко в Минске проводит совещание по вопросам сотрудничества с Россией.

Глава государства отметил, что темы переговоров с российским коллегой определили давно. Встреча стала продолжением предыдущих контактов на разных уровнях.

Лидеры двух стран обсудили поставки нефти и газа, в том числе компенсацию потерь от российского налогового маневра, сотрудничество в таможенной и налоговой сферах и развитие военно-технического сотрудничества.

Не обошлось и без обсуждения западных санкций, восстановления авиасообщения, задержания Романа Протасевича и Софии Сапеги. Александр Лукашенко также рассказал, что было в чемоданчике, который он взял с сбой.

"Шуму мы, конечно, наделали много – и по форме, и по содержанию. Поскольку это вызвало оживленный разговор и резонанс (надо сказать, во всем мире) и было много разных разговоров, я счел необходимым сегодня встретиться с ответственными лицами и обсудить вопросы, которые мы оговаривали на встрече", – так президент охарактеризовал публикации в СМИ по итогам встречи в Сочи, его слова приводит БелТА .

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