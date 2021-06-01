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Лукашенко о Сапеге: следствие будет проходить в Беларуси, это непреклонно

01.06.2021 13:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 июн – Sputnik. Расследовать уголовные дела в отношении россиянки Софии Сапеги и гражданина Беларуси Романа Протасевича будут белорусские следователи, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БелТА

В Беларуси под следствием находится гражданка РФ - София Сапега, снятая с самолета вместе с Романом Протасевичем 23 мая.

"Следствие по обеим персонам будет проходить в Беларуси. Это непреклонно. Об этом я сказал президенту России", – заявил Лукашенко.

По его словам, тема с задержанием россиянки Сапеги обсуждалась в Сочи с президентом России Владимиром Путиным, но уделили ей "лишь немного времени".

"Я заверил, что никаких не будет вопросов с доступом консулов. По-моему, они не обижаются, мы не только предоставляем информацию, хотите встречаться – встречайтесь. Это международная практика", – подчеркнул Лукашенко.

Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на адвоката Александра Филановича, Сапеге до сих пор не предъявлено обвинение, а из-за подписки о неразглашении адвокат не может сообщить информацию о статьях Уголовного кодекса, по которым возбуждено дело. Следственный комитет Беларуси с момента задержания ни разу не озвучил официальную информацию по делу Сапеги.

Как пояснили эксперты в области уголовного права, на этой неделе истекают сроки, в которые ей должно быть предъявлено обвинение. "Если считать с 23 мая, то сегодня десятый день. Если считать после 72 часов с момента задержания, то это 3 июня", – сказал собеседник агентства.

Адвокат уже обжаловал факт ее задержания в Беларуси, но суды два раза отказали в удовлетворении жалоб. Теперь защитник собирается писать жалобу на меру пресечения – россиянку Сапегу оставили под стражей в СИЗО КГБ на два месяца.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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По его словам, тема с задержанием Сапеги обсуждалась в Сочи с президентом России Владимиром Путиным, но уделили ей "лишь немного времени".
 
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