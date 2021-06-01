Беларусь и Россия почти согласовали все союзные программы – премьер

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 июн – Sputnik. Минск и Москва выходят на финишную прямую по согласованию всех союзных программ по углублению интеграции, заявил во вторник премьер-министр Беларуси Роман Головченко после совещания у президента по вопросам белорусско-российского сотрудничества.

"Фактически мы выходим на финишную прямую по согласованию всех союзных программ, которые охватывают построение единого экономического пространства двух стран для того, чтобы обеспечить равные условия работы субъектов хозяйствования Беларуси и России", - цитирует главу белорусского правительство госиздание "СБ. Беларусь сегодня" .

Он отметил, что сторонам осталось дошлифовать немного вопросов с тем, чтобы не позднее лета завершить всю работу. После этого программы внесут президентам для подписания.

Головченко добавил, что не идет речь о каком-либо ущербе политическому или экономическому суверенитету страны, "выстраивается новая модель отношений в рамках единого экономического пространства". По словам премьера, будут созданы не просто равные условия, а новые модели экономик, которые должны развиваться синхронно.

Мир не заканчивается на Европе или Америке

Глава правительства констатировал, что на совещании у Лукашенко обсудили и работу белорусской экономики в условиях как действующих санкций со стороны Запада, так и потенциальных.

"Санкции стран Запада не несут угрозы экономике нашей страны… Мы спокойно отслеживаем эту ситуацию, готовы к разным вариантам развития событий. Уверены, что экономика Беларуси не только выстоит и преодолеет, но и получит, возможно, новый заряд бодрости, чтобы более активно работать на других рынках", - заявил Головченко.

Он подчеркнул, что мир не заканчивается на Европейском или Североамериканском регионах – "открыта огромная Азия, огромный Восток". По его словам, не так много уникальных товаров или технологий, которыми обладает только одна или несколько стран на континенте. Поэтому в правительстве сделали просчеты и доложили о ситуации президенту. Сейчас отечественная экономика, обратил внимание премьер, работает абсолютно устойчиво.

Роман Головченко добавил, что по итогам пяти месяцев экспорт уже превысил уровень 2020 года на 35 процентов. В машиностроении и нефтехимическом секторе растет производство.

"Готовы к любым вариантам развития событий, но никакой катастрофы не предвидим. Все в штатном режиме", - резюмировал он.