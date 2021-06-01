|
А. Лукашенко о содержимом чемодана, который он взял на встречу с В. Путиным в Сочи
01.06.2021 14:39 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
"Если бы мы в открытый эфир выложили все документы этого чемоданчика, то, наверное, много было бы разговоров и было бы что обсуждать", - сказал Александр Лукашенко.
По его словам, в дипломате находились аналитические материалы, подготовленные белорусскими спецслужбами.
Президенты давно взяли за практику обмениваться подобной информацией, если она касается одной из сторон.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: О ситуации вокруг Беларуси и России, в целом Союзного государства. Это очень большая работа наших ведомств, прежде всего специальных служб, аналитика, с которой я хотел познакомить Президента Путина.
Есть чем поделиться? Пишите
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Если бы мы в открытый эфир выложили все документы этого чемоданчика, то, наверное, много было бы разговоров и было бы что обсуждать", - сказал Александр Лукашенко. ...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)